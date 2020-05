Le logiciel Thermaltake NeonMaker prend désormais en charge la série de mémoires RVB TOUGHRAM.



Thermaltake, la principale marque premium de bricolage PC pour les solutions de refroidissement, de matériel de jeu et de mémoire Enthusiast, annonce maintenant d'excellentes nouvelles pour ceux qui souhaitent essayer le logiciel NeonMaker sur d'autres produits Thermaltake. Outre les produits de la série Riing Quad, Riing Trio et Floe DX, Thermaltake vise à étendre le plaisir de NeonMaker à d'autres gammes de produits; par conséquent, le logiciel NeonMaker prend désormais en charge la série TOUGHRAM RGB !



Si les utilisateurs souhaitent coupler leur éclairage TOUGHRAM RGB Series avec des produits de refroidissement, il est temps de le faire. Les utilisateurs peuvent personnaliser librement leurs effets d'éclairage en utilisant le logiciel NeonMaker, et les utilisateurs peuvent également trouver plus d'informations sur les produits TOUGHRAM RGB Series grâce à la technologie AR en utilisant notre application ARTT exclusive. En dehors de cela, les utilisateurs peuvent également synchroniser les produits TOUGHRAM RGB Series avec le logiciel TT RGB Plus pour maximiser le contrôle des effets RVB.







NeonMaker fournit non seulement divers effets par défaut, mais permet également aux utilisateurs de personnaliser les couleurs d'éclairage, d'ajuster les effets via la chronologie et les directions d'éclairage à l'aide de l'éditeur de logiciel.



Il permet également aux utilisateurs de personnaliser leurs effets d'éclairage, donnant accès à d'autres options d'éclairage personnalisables. Il n'est pas nécessaire d'attendre, profitez de toutes les fonctionnalités liées au RVB sur le logiciel NeonMaker en utilisant les produits TOUGHRAM RGB Series.



Fonctionnalités :



Logiciel d'éclairage Thermaltake NeonMaker



NeonMaker est un nouveau logiciel d'édition avancé pour la personnalisation de l'éclairage RVB. NeonMaker fournit divers effets d'éclairage prédéfinis étonnants, mais permet également aux utilisateurs de modifier leurs effets d'éclairage, donnant accès à d'autres options d'éclairage personnalisables.



Logiciel et application TT RGB PLUS brevetés



Personnalisez les effets d'éclairage des produits de la série Thermaltake RGB PLUS avec le logiciel TT RGB PLUS breveté et une application mobile exclusivement conçue.



Logiciel exclusif TOUGHRAM



Le logiciel peut surveiller facilement la température, la fréquence et les performances en temps réel via une interface simple.



Thermaltake ARTT App



ARTT App permet aux utilisateurs de démontrer les détails du produit TT grâce à la technologie AR.



SyncALL, dites "Bonjour TT" - Thermaltake AI Voice Control



Parler à l'application TT RGB PLUS est un moyen plus détendu et plus rapide de configurer des éclairages pour vos systèmes. Vous pouvez demander à l'IA d'allumer ou d'éteindre les lumières, de changer de mode d'éclairage, d'atténuer les lumières, de changer les couleurs des lumières ou d'ajuster la vitesse des lumières ou la vitesse des ventilateurs.



Fonctionne avec Amazon Alexa



Tous les produits Thermaltake TT RGB PLUS prennent en charge Amazon Alexa Voice Service, vous permettant de contrôler les lumières en parlant à l'appareil compatible Alexa. Avec la prise en charge d'Amazon Alexa, les produits TT RGB PLUS offrent également un signal visuel supplémentaire pour vérifier les conditions météorologiques actuelles dans votre emplacement ou n'importe où dans le monde. Tout ce que vous avez à faire est simplement de commencer la phrase par "Alexa, dites à Thermaltake", puis la couleur d'éclairage correspondra aux conditions météorologiques de l'endroit.



Mémoire TOUGHRAM RGB DDR4



La mémoire Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4 offre l'expérience de jeu ultime avec des vitesses allant de 3000 MHz à 4400 MHz 16 Go (8 Go x 2), et est disponible en noir et blanc. Avec des effets d'éclairage RVB étonnants, la mémoire RVB TOUGHRAM apporte plus de merveilles uniquement à partir des vitesses de jeu.



Disponibilité, garantie, compatibilité et prix



Les vitesses de la série DDR4 de mémoire RVB Thermaltake TOUGHRAM commencent à partir de 3000 MHz jusqu'à 4400 MHz et sont maintenant disponibles sur ttpremium.com. La série de mémoires Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4 bénéficie d'une garantie à vie limitée pour les RAM et est prise en charge par le service client et le réseau d'assistance technique Thermaltake dans le monde entier. Pour une mise à jour des prix de la gamme de mémoires TOUGHRAM RGB DDR4, veuillez consulter le site Web de Thermaltake ou contacter votre représentant commercial ou PR local.



