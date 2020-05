MSI annonce également les refroidisseurs de processeur liquide AIO de la série MAG CoreLiquid.



Prenez le refroidissement sous l'eau avec le tout propre et tout premier refroidisseur de liquide de MSI, la série MAG CORELIQUID. La série MAG CORELIQUID se présente au monde avec quatre modèles: le MAG CORELIQUID 360R, MAG CORELIQUID 360RH, MAG CORELIQUID 240R et MAG CORELIQUID 240RH. Construite à partir de matériaux de haute qualité, la série MAG CORELIQUID reste durable et offre des performances de refroidissement imparables même dans des conditions difficiles.







Pour amortir le bruit de l'ensemble et réduire le bruit, la pompe a été intégrée au radiateur. Pour allonger la durée de vie de la série MAG CORELIQUID, un moteur triphasé durable est intégré au cœur de la pompe, ce qui entraîne un minimum de vibrations. De plus, la série MAG CORELIQUID est construite avec un tube en plastique à trois couches avec un extérieur en maille renforcée pour plus de résilience.







Tourbillonnez le chaos sans compromis avec un éclairage ARGB éblouissant et une esthétique agressive. La tête de cloche rotative à 270 degrés vous permet de monter la plaque froide dans n'importe quelle orientation, de la tourner comme vous le souhaitez et de la mettre en position verticale.







Le MPG MAX iHUB est inclus avec la série MAG CORELIQUID. Connectez-le pour organiser les câbles et choisissez facilement les effets d'éclairage via Mystic Light. Synchronisez MPG MAX iHUB avec une carte mère MSI via Dragon Center pour contrôler la vitesse des ventilateurs avec réglage PWM et une courbe de ventilateur personnalisée.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP