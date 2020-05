MSI annonce les boîtiers MPG GUNGNIR 110 et MAG Vampiric 100.



MSI est fier de présenter trois nouveaux modèles dans la famille MPG GUNGNIR 110: le MPG GUNGNIR 110R, le MPG GUNGNIR 110M et MPG GUNGIR 111M. La série MPG GUNGNIR 110 est conçue pour la performance et dotée de fonctionnalités qui améliorent la fonctionnalité et la commodité. Les trois modèles offrent une flexibilité et une formidable synergie avec le reste de l'écosystème de jeu bien établi de MSI.



La série MPG GUNGNIR 110 peut facilement être connectée à un port avant de type C sur les cartes mères MSI. Une fenêtre en verre trempé présente les capacités matérielles et de refroidissement, y compris jusqu'à 6 ventilateurs système et les modèles de la série MSI MAG CORELIQUID: 240R, 240RH, 360R et 360RH. Un filtre à poussière magnétique posé sur le dessus peut être facilement retiré à des fins de nettoyage.







La boucle intuitive Insta-Light offre aux utilisateurs leur spectacle de lumière d'une vie. Sur simple pression d'un bouton, les utilisateurs peuvent facilement contrôler la couleur et les effets d'éclairage des ventilateurs. La série MPG GUNGNIR 110 est livrée avec 4 ventilateurs ARGB pour le 110R, 3 ventilateurs Auto RGB plus 1 ventilateur système pour le 110M et 3 ventilateurs RVB plus 1 ventilateur système pour le 111M.







La série MAG VAMPIRIC 100 est à l'équilibre où la fonction rencontre parfaitement le design



La série MAG VAMPIRIC 100 est fière de sa capacité à fournir un flux d'air non obstrué à l'ensemble du système grâce à un panneau de maille avant couvrant tout le côté avant droit du châssis. Le panneau de maille avant permet à l'air de circuler facilement dans le boîtier, offrant une excellente performance de refroidissement du système. Le filtre à poussière magnétique qui se trouve sur le dessus peut être facilement et rapidement retiré pour le nettoyage.



Les capacités suprêmes sont en outre mises en évidence avec un style haute performance. L'éclairage du panneau avant présente la conception avancée et les fonctionnalités supérieures de la série VAMPIRIC 100. Une fenêtre latérale en verre trempé offre une vue claire et transparente de l'intérieur du système. L'ensemble de la série MAG VAMPIRIC 100 comprend également la fonction intuitive Insta-Light Loop. Insta-Light Loop permet aux utilisateurs de parcourir rapidement et facilement une variété de modes d'éclairage prédéfinis en appuyant sur un bouton.



TECHPOWERUP