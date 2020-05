ADDLINK nous propose : La nouvelle gamme de SSD S20M.



Addlink a actualisé aujourd'hui sa gamme S20 de SSD SATA avec la nouvelle série S20M. La gamme actualisée utilise une mémoire flash NAND 3D TLC à 96 couches et un contrôleur Maxiotek MAS080X remplaçant le contrôleur Phison S11 sur le S20 d'origine.















Le disque SATA 6 Gbit / s de 2,5 pouces est disponible en capacités de 256 Go, 512 Go et 1 To, qui offrent des performances variables. Il n'y a pas de variante 120-128 Go dans la série. La variante 1 To offre des lectures séquentielles allant jusqu'à 560 Mo/s et jusqu'à 500 Mo/s d'écritures séquentielles. La variante 512 Go offre jusqu'à 550 Mo/s en lecture, avec jusqu'à 500 Mo/s en écriture. La variante 256 Go fait jusqu'à 510 Mo/s en lecture et jusqu'à 400 Mo/s en écriture. Addlink revendique une endurance et un MTBF accrus par rapport au S20, bien qu'il n'ait pas spécifié de chiffres.



La société n'a pas mentionné de prix, bien que la disponibilité soit attendue Fin Mai 2020.



TECHPOWERUP