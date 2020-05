ASUS nous propose un nouveau boitier PC : Le ROG Strix Helios White Edition Chassis.



ASUS a dévoilé aujourd'hui la variante White Edition de son châssis ROG Strix Helios, dont la société a fait ses débuts en janvier. Alors que "White Edition", implique normalement une palette de couleurs blanches, pour le ROG Strix Helios, cela signifie un cadre en aluminium brossé argenté occupant la plupart des mors métalliques à l'extérieur du boîtier.



















La façade avant noire piano ainsi que les inserts LED RGB restent, tout comme la maille supérieure noire et les sangles en nylon. Les intérieurs sont tous blanc mat, y compris la cloison horizontale. ASUS suggère d'associer ce boîtier à l'une de ses cartes mères de la série Prime ou au ROG Strix Z490-A Gaming; et les variantes White Edition de ses blocs d'alimentation ROG Strix White Edition, ses cartes graphiques ROG Strix et ses périphériques de jeu. Le reste de ses fonctionnalités est identique à l'original.



La société n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP