Si vous avez sur votre PC une carte TV et disposez d'une parabole, avec le logiciel ProgDVB vous pourrez regarder la télévision et ce par satellite.



Le logiciel vous permettra d'accéder à de nombreuses chaines TV du monde entier.



Il à de nombreuses fonctions que vous pouvez découvrir sur la fiche de téléchargement du logiciel pour plus d'informations sur celui-ci.



Télécharger le logiciel CLIQUEZ ICI