Inkscape, le logiciel de dessin vectoriel

Si vous recherchez un logiciel de dessin vectoriel, Inkscape est le logiciel qu'il vous faut, pour réaliser toutes vos créations.



Le logiciel de plus fonctionne sous GNU/Linux, Windows et macOS et il est gratuit.



"Que vous soyez illustrateur, infographiste, concepteur de sites web, et quels que soient vos besoins en création vectorielle, Inkscape est fait pour vous ! Des outils de dessin flexibles. De nombreux formats de données supportés. Un outil texte puissant. Des courbes de Bézier et spirographiques"(c)inskape.org



Télécharger le logiciel CLIQUEZ ICI