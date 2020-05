2K GAMES nous propose un nouveau jeu PC : XCOM - Chimera Squad.







Editeur(s)/Développeur(s) : 2K Games/Firaxis.



Sortie France : 24 Avril 2020.



Genre(s) : Action/Tactical RPG.



Thème(s) : Futuriste/Post-apocalyptique/Science-Fiction/Extraterrestres.



Classification : Interdit au moins de 16 ans.



Mode(s) : Jouable en solo.



Langue de la version disponible en France : Voix en français/Textes en français/Voix en anglais/Textes en anglais.



Configuration minimale :



Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaires Système d'exploitation : Windows 7, 64-bit Processeur : 2.4 GHz Quad Core Mémoire vive : 4 GB de mémoire Graphiques : 1GB AMD Radeon HD 7770, NVIDIA GeForce 650 or better DirectX : Version 11 Espace disque : 18 GB d'espace disque disponible Carte son : DirectX Compatible Notes supplémentaires : Microsoft Visual C++ 2012 and 2015 Runtime Libraries, and Microsoft DirectX.



Configuration conseillée :



Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaires Système d'exploitation : Windows 7 64bit/Windows 8.1 64bit/Windows 10 64bit Processeur : 3GHz Quad Core Mémoire vive : 4 GB de mémoire Graphiques : 2GB AMD Radeon HD R9 290, NVIDIA GeForce GTX 980 or better DirectX : Version 11 Espace disque : 18 GB d'espace disque disponible Carte son : DirectX Compatible.















Résumé : XCOM - Chimera Squad est un stand-alone se déroulant cinq ans après XCOM 2 : War of The Chosen. A la tête de l'escouade Chimera et de ses 11 agents aux compétences variées, vous devrez mener votre équipe avec stratégie pour vaincre des forces obscures qui cherchent à rompre la paix de la cité 31...



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



