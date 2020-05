MILESTONE nous propose un nouveau jeu PC : MotoGP 20.







Editeur(s)/Développeur(s) : Milestone.



Sortie France : 23 Avril 2020.



Genre(s) : Course.



Classification : Interdit au moins de 3 ans.



Mode(s) : Jouable en solo/Multi en ligne.



Langue de la version disponible en France : Textes en français.















Résumé : MotoGP 20 est un jeu de course de moto développé par Milestone. Les joueurs peuvent piloter face aux champions officiels de MotoGPTM, enfiler les bottes d’un jeune pilote en mode Carrière, prendre la tête d'une équipe en mode Manager ou accomplir des Défis Historiques pour débloquer des motos et pilotes légendaires.



