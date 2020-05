TECHPOWERUP nous propose le test de la : ROCCAT Kain 200 AIMO.



Créée en 2006, ROCCAT est une société de périphériques basée en Allemagne. Le Kain 200 AIMO est le membre sans fil de la famille Kain, qui comprend également le Kain 120 (voir notre critique) et le budget Kain 100 (voir notre critique), tous disponibles en noir ou en blanc.



Tout comme ses cousins câblés, le Kain 200 est livré avec un mécanisme de bouton conçu sur mesure, des matériaux de première qualité et une qualité de construction, une forme ergonomique pour droitier plutôt unique, une personnalisation complète du logiciel et le propre système d'éclairage AIMO de ROCCAT. La plus grande différence est bien sûr le fait qu'il est sans fil - tandis que le PAW3335 de PixArt promet un suivi de haut niveau et jusqu'à 16 000 CPI, ROCCAT cite une autonomie de batterie allant jusqu'à 35 heures, ou 50 heures avec l'éclairage désactivé.







Voici la fiche technique :







Pour lire la suite, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP