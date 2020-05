Gigabyte annonce les cartes mères GIGABYTE W480 VISION pour stations de travail.



La nouvelle carte mère utilise jusqu'à 12 phases de conception d'alimentation et de dissipation de chaleur entièrement numérique, quatre ensembles de logements de mémoire prenant en charge l'ECC à deux canaux et la mémoire DDR4 générale, un réseau de qualité serveur Intel 2.5GbE + 1GbE double et d'autres systèmes avancés fonctions, en plus d'une utilisation ultérieure en fonction des différentes exigences d'utilisation Thunderbolt 3, Intel Wi-Fi 6 et SATA.







Gigabyte a annoncé le nouveau créateur de la série W480 VISION et la carte mère pour poste de travail, pour compléter la gamme de produits GIGABYTE VISION. Ces nouvelles cartes mères sont conçues spécifiquement pour les nouveaux processeurs Intel Xeon W et 10e génération qui sont dotés d'une alimentation numérique jusqu'à 12 phases et de la dernière conception thermique, disposent de quatre ensembles d'emplacements de mémoire prenant en charge la mémoire DDR4 ECC double canal et non ECC sans tampon , Réseau Intel® 2.5GbE + 1 GbE à double serveur et autres fonctions avancées.



De plus, équipés de fonctions spéciales en fonction de différentes exigences d'utilisation telles que Thunderbolt 3, Intel® Wi-Fi 6 et SATA DOM, la construction de la station de travail est plus efficace et stable, et les créateurs de contenu peuvent pleinement réaliser les idées créatives pour concevoir des excellents travaux.



Pour les utilisateurs qui dépendent de la création de contenu, réduire la correction des erreurs et raccourcir le temps de création est le meilleur moyen de réduire les coûts. Le dernier processeur Xeon® W d'Intel® est principalement verrouillé sur la plate-forme de création professionnelle, a non seulement une efficacité, une sécurité et une stabilité excellentes, mais peut également effectuer le cloud computing, l'analyse en temps réel, le traitement des affaires critiques et le traitement de données volumineuses avec plus de précision.



Il convient mieux aux effets visuels, à la compilation 3D, à la CAO 3D, au développement de l'IA et au déploiement de périphérie. Avec la prise en charge de la mémoire ECC (Error Correcting Code), il peut en outre détecter et réparer automatiquement les erreurs de données de la mémoire, réduire les risques de plantage du système et de corruption des données, pour garantir des performances fiables et réactives du poste de travail, de sorte que les créateurs et les postes de travail répondent plus facilement à chaque défi.



Les cartes mères GIGABYTE W480 VISION prennent en charge la technologie multi-GPU pour améliorer les performances graphiques. Dans le même temps, en espaçant les cartes graphiques dans des configurations multi-graphiques, les utilisateurs peuvent désormais obtenir un flux d'air maximal entre les cartes. Les créateurs de contenu peuvent utiliser plusieurs cartes d'affichage haut de gamme à grande échelle ou des cartes graphiques pour station de travail Quadro et d'autres appareils conçus pour le dessin 3D et la construction de modèles afin d'améliorer encore les performances informatiques et de raccourcir les heures de travail.



De plus, selon les besoins des différents consommateurs, GIGABYTE utilise également différentes fonctions spéciales pour différentes cartes mères W480 VISION. Parmi eux, le Thunderbolt 3 intégré du W480 VISION D fournit deux ensembles d'interfaces USB Type-C, fournissant jusqu'à 40 Gb/s canaux par canal. Bande passante ultra-élevée, peut transférer de gros fichiers en très peu de temps et grâce à la technologie de connexion en chaîne, un seul port peut connecter 6 appareils en série, ce qui rend l'utilisation plus flexible.



Les créateurs qui sont engagés dans l'illustration de travaux peuvent également se connecter directement à des écrans à stylet haut de gamme pour convertir des idées de leur cerveau directement en leurs œuvres ou même les présenter sur grand écran pour discuter de plus de détails, ou modifier le réglage fin dans le temps lors de la réalisation. propositions pour rendre le travail plus raffiné et plus complet.



De manière générale, les utilisateurs de postes de travail se soucient davantage de la vitesse et de la stabilité du réseau. Les cartes mères de la série GIGABYTE W480 VISION sont équipées de deux conceptions de réseau au niveau du serveur Intel®, offrant à la fois une fonction de réseau de 2,5 GbE et 1 GbE, et prenant en charge la technologie vPro. Les consommateurs peuvent également bénéficier d'une excellente flexibilité de configuration réseau même sans mise à niveau de l'équipement réseau.



De plus, le W480 VISION D implémente une carte réseau Intel WiFi 6 802.11ax et une antenne intelligente à gain élevé pour fournir une vitesse de transmission allant jusqu'à 2,4 Gbps. La configuration ultra-rapide Ethernet et WiFi signifie que les utilisateurs ont une configuration flexible avec une connexion Internet ultra-rapide et stable. Bien sûr, d'autres cartes mères W480 VISION peuvent également être étendues et mises à niveau si nécessaire pour profiter de la même expérience sans fil à haute vitesse.



Les cartes mères de la série W480 VISION héritent du leadership de GIGABYTE en matière de conception d'alimentation de carte mère et de VRM thermique, utilisant une conception d'alimentation directe jusqu'à 12 phases associée à un DrMOS très durable pour fournir le meilleur équilibre de puissance.



Les connecteurs à broches d'alimentation solides sur les cartes mères de la série W480 VISION garantissent une alimentation stable tout en réduisant la chaleur excessive pendant une charge de travail élevée pour éviter la limitation, et rendent le processeur plus stable pour éviter les temps d'arrêt en raison d'une alimentation électrique instable.



Avec la nouvelle conception du réseau d'ailettes, du caloduc à contact direct, du grand dissipateur thermique plus et de la technologie Smart Fan 5, il renforce non seulement l'effet thermique, mais prend également en compte la conception de l'apparence, permettant au Gigabyte W480 VISION cartes mères pour être à la fois élégant et thermiquement efficace.



Les cartes mères GIGABYTE W480 VISION utilisent des PCB de qualité PCIe 4.0, des emplacements PCIe, des emplacements M.2 et des contrôleurs pour la meilleure qualité de bande passante. Avec des emplacements PCIe x4 M.2 et un grand film de dissipation thermique, il permet un fonctionnement à haute efficacité et à basse température du SSD M.2. De plus, les W480 VISION W et W480M VISION W qui sont conçus pour la construction de postes de travail, ont jusqu'à 10 interfaces SATA intégrées, permettant aux utilisateurs de créer facilement des paramètres RAID multi-disques tout en tenant compte de la vitesse élevée.



THE GURU3D