MSI a lancé un modèle discret : La Radeon RX 550 4GT LP OC avec double ventilateur.



C'est un peu étrange à voir vraiment, mais MSI a lancé une Radeon RX 550 4GT LP OC à profil bas. Basé sur l'architecture Polaris (512 processeurs Shader) et supposé être installé dans un PC ou un serveur peu encombrant en raison de sa faible conception en tant que consommation d'énergie.











La mémoire vidéo GDDR5 de 4 Go est installée. L'horloge de base maximale est de 1 203 MHz, la vitesse de la mémoire est de 6 Gbit/s et la largeur du bus mémoire est de 128 bits. L'interface est HDM2.0bx1, DualLink DVI-Dx1, et le refroidisseur VGA a une conception discrète avec deux ventilateurs. Les dimensions extérieures sont de 170 mm de longueur, 68 mm de largeur, 38 mm d'épaisseur et 276 g de poids. La consommation électrique maximale est de 50 W.



Pas de date ni de prix pour le moment.



