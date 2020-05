ACER nous propose un nouvel écran : Le ConceptD CM2241W.



Acer America a annoncé que son nouveau moniteur ConceptD pour les professionnels de la création est désormais disponible aux États-Unis. Le ConceptD CM2241W offre une superbe précision des couleurs et des performances rapides dans un design saisissant.















Les créateurs dans les arts visuels, tels que les graphistes et les photographes, ont besoin d'un moniteur qui peut effectuer rapidement et en douceur des tâches avec une gamme de couleurs large et précise. Le ConceptD CM2241W exploite un temps de réponse incroyablement rapide de 1 ms pour prendre en charge des images claires et une couverture RVB de 99% pour offrir des couleurs vives, réalistes et de qualité professionnelle. Validé PANTONE®, cet écran offre une correction des couleurs intégrée et une fidélité supérieure dans la reproduction des couleurs PANTONE Matching System (PMS). Testé et calibré à un faible indice Delta E <2, la reproduction des couleurs est si précise que les différences sont à peine perceptibles à l'œil humain.



«Le ConceptD CM2241W offre aux professionnels de la création une grande précision des couleurs et une large gamme de couleurs pour les aider à créer des visuels fidèles à la réalité», a déclaré Ronald Lau, directeur d'Acer America - informatique stationnaire. "Pour assurer le confort de visionnement pendant de longues sessions de travail, il est soutenu par un support ergonomique avec une gamme d'options de réglage et offre des angles de vision larges."



La résolution de 1920 x 1200 et le rapport d'aspect de 16:10 avec un temps de réponse jusqu'à 75 Hz fournissent des visuels nets pour créer des graphiques et éditer des photos. Doté d'un panneau IPS, le ConceptD CM2241W offre de larges angles de vision de 178 degrés. Une luminosité de 350 nits et un rapport de contraste maximal de 100 000 000: 1 imprègnent les images de couleurs et de clartés brillantes et prennent en charge le DCI-P3, sRGB, AdobeRGB, le Rec. 709 Normes de diffusion HDTV et SMPTE-C.



Voici les spécifications techniques :



- Taille d'écran 24 ",

- Résolution maximale (WUXGA) 1920 x 1200 à 75 Hz,

- Rapport hauteur/largeur 16:10,

- Rapport de contraste 1000: 1,

- Temps de réponse 1 ms,

- Couleur prise en charge 1,07 milliard,

- Gestion adaptative du contraste (ACM) 100 000 000: 1,

- Luminosité 350 cd/m²,

- Rétroéclairage LED,

- Angles de vision 178 ° horizontal 178° vertical,

- Type de panneau IPS (commutation dans le plan).



Le widget d'affichage intégré Acer simplifie la modification des paramètres pour la création d'un profil, l'organisation de l'espace de visualisation via la division de l'écran et la personnalisation des paramètres pour chaque application. Un support ergonomique prend en charge le confort de vision avec pivot, inclinaison de -5 à 35 degrés, pivotement à 360 ° et ajustement de hauteur jusqu'à 4,7 pouces.



Une conception à dégagement rapide déconnecte facilement le moniteur de son support pour un montage mural VESA afin de maximiser l'espace de bureau. La gestion pratique des câbles permet de garder la zone de travail bien rangée, tandis qu'une excellente connectivité comprend deux ports HDMI (1.4), DisplayPort et trois ports USB 3.0.



Le moniteur ConceptD CM2241W est équipé de deux haut-parleurs de 2 W et est maintenant disponible chez les principaux détaillants avec des prix commençant à 399.99 Dollars.



