Epic Games a présenté hier l'Unreal Engine 5, son moteur de jeu next-gen, par le biais d'une démo technique tournant en temps réel sur PS5. Un choix qui n'est pas dû au hasard : les ingénieurs de la firme américaine ont "travaillé étroitement avec Sony depuis quelque temps", notamment sur l'architecture de stockage de la console.



Une information dévoilée par Tim Sweeney, PDG d'Epic Games, à l'occasion d'une conférence de presse avec les médias américains. Le SSD de la PS5 a été au cœur de la discussion, et Sweeney se montre dithyrambique à son sujet :



"Nous avons travaillé étroitement avec Sony depuis quelque temps sur l'architecture de stockage et d'autres éléments. C'était une priorité (...) Sony a fait un travail fantastique pour l'architecture de sa plateforme. Ce n'est pas qu'un excellent GPU, et ils n'ont pas seulement repris les dernières technologies PC. L'architecture de stockage de la PS5 a une avance considérable sur tout ce que l'on peut acheter aujourd'hui sur PC, quel que soit le prix. C'est super de voir ce genre d'innovation. Elle va donner un coup de fouet aux futurs PC. Le marché du PC va voir ce produit arriver et se dire 'Wow, les SSD vont devoir se mettre au même niveau'. Tim Sweeney, PDG d'Epic Games."



Grâce aux SSD, les constructeurs promettent non seulement des temps de chargement drastiquement réduits, mais aussi des mondes plus vastes, plus détaillés et qui s'affichent plus rapidement, ce qui, combiné à l'utilisation de nouveaux moteurs comme l'Unreal Engine 5, pourrait changer la manière dont les développeurs conçoivent leurs jeux.



"Notre objectif pour la nouvelle génération est de permettre aux développeurs d'offrir des mondes continus, sans aucune interruption, et de garder ce niveau de fidélité pendant autant de kilomètres et de gigaoctets qu'on le souhaite (...) Cette nouvelle génération technologique que nous sommes en train de bâtir avec l'Unreal Engine 5, et que Sony valorise avec la PS5, donnera naissance à des nouveaux genres que nous ne pouvons même pas imaginer."



Rappelons que l'Unreal Engine 5 sera disponible en bêta début 2021, avant une sortie complète plus tard dans l'année. Le moteur sera compatible avec la PS5 et la Xbox Series X, mais aussi avec les consoles actuelles, le PC, iOS et Android.



Unreal Engine 5