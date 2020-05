Epic Games Reveals Unreal Engine 5.







Epic Games a dévoilé Unreal Engine 5 avec une démo sur PlayStation 5. Unreal Engine 5 apporte du photoréalisme de nouvelle génération à des jeux qui sont comparables au film CG et même à la vraie vie. Unreal Engine 5 permet aux artistes d'atteindre des niveaux de détail et d'interactivité sans précédent et met ces capacités à la portée pratique d'équipes de toutes tailles grâce à des outils et des bibliothèques de contenu hautement productifs. Epic Games sort une démo en temps réel "Lumen in the Land of Nanite" en cours d'exécution sur PlayStation 5.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Unreal Engine 5 comportera deux nouvelles technologies de base: Nanite et Lumen. Les nouvelles technologies de base sont expliquées ci-dessous. La démo publiée utilise également les systèmes de moteur existants, y compris la physique et la destruction du Chaos, le Niagara VFX, la réverbération à convolution et le rendu ambisonique.



La géométrie de micropolygone virtualisé nanite permet aux artistes de créer autant de détails géométriques que l'œil peut voir. La géométrie virtualisée nanite signifie que l'art source de qualité cinématographique comprenant des centaines de millions ou des milliards de polygones peut être importé directement dans Unreal Engine - des sculptes ZBrush aux scans de photogrammétrie en passant par les données CAO - et cela fonctionne. La géométrie nanite est diffusée et mise à l'échelle en temps réel afin qu'il n'y ait plus de budgets de comptage de polygones, de budgets de mémoire de polygones ou de budgets de comptage de tirages; il n'est pas nécessaire de copier les détails sur des cartes normales ou de créer manuellement des niveaux de détail; et il n'y a aucune perte de qualité.



Lumen est une solution d'éclairage global entièrement dynamique qui réagit immédiatement aux changements de scène et de lumière. Le système rend l'interréflexion diffuse avec des rebonds infinis et des réflexions spéculaires indirectes dans des environnements énormes et détaillés, à des échelles allant de kilomètres à millimètres.



Les artistes et les concepteurs peuvent créer des scènes plus dynamiques en utilisant Lumen, par exemple, en changeant l'angle du soleil pour l'heure, en allumant une lampe de poche ou en soufflant un trou dans le plafond, et l'éclairage indirect s'adaptera en conséquence.



Lumen supprime le besoin d'attendre la fin de la cuisson des cartes lumineuses et de créer des UV de carte lumineuse - un énorme gain de temps lorsqu'un artiste peut déplacer une lumière à l'intérieur de l'éditeur Unreal et que l'éclairage est le même que lorsque le jeu est exécuté sur console.



En savoir plus sur Unreal Engine 5 : Cliquez ICI.



À propos d'Unreal Engine



Unreal Engine est un moteur de jeu développé par Epic Games. Unreal Engine est la plateforme de création 3D en temps réel la plus ouverte et la plus avancée au monde pour les visuels photoréalistes et les expériences immersives.



