EKWB est un favori passionné et un mastodonte de refroidissement par eau qui a commencé comme l'idée simple d'un seul homme. Avance rapide vers le présent et si vous avez envisagé de construire une boucle de refroidissement à eau personnalisée, vous auriez probablement sans aucun doute examiné ce que EK a à offrir. Ils ont remporté de nombreux prix grâce à leur qualité exceptionnelle et leur souci du détail. À part quelques hoquets en cours de route, EKWB a connu un succès retentissant et cherche maintenant à vraiment pénétrer le marché des refroidisseurs de liquide tout-en-un avec la série de produits EK-AIO.







Dans l'examen d'aujourd'hui, le refroidisseur d'eau EK-AIO 360 D-RGB sera opposé à de nombreuses solutions de refroidissement haut de gamme pour voir à quel point il fonctionne. Contrairement à la plupart des refroidisseurs de liquide sur le marché, qui sont basés sur les conceptions Asetek ou Coolit, entre autres, l'EK-AIO 360 D-RGB est une solution interne personnalisée.



La pompe à l'intérieur du bloc CPU est entièrement personnalisée et basée sur la série SPC de l'entreprise. Bien que le radiateur soit en aluminium plutôt qu'en cuivre, il a beaucoup plus de poids que je ne le pensais même pour une offre de 360 mm. Ajoutez trois ventilateurs EK-Vardar S 120ER D-RGB et vous avez une solution de tueur, au moins sur papier. Cela dit, avant de faire l'éloge, il serait peut-être prudent de regarder de plus près nos tests du nouvel EK 360 mm AIO.



