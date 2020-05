NVIDIA "Ampere" Conçu pour HPC et GeForce/Quadro.



Le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, dans un point de presse préalable à GTC, a souligné que la prochaine architecture graphique "Ampère" s'étendra à la fois sur l'accélérateur de calcul de l'entreprise et sur les gammes de produits graphiques commerciaux. L'architecture fait ses débuts plus tard aujourd'hui avec le processeur HPC Tesla A100 pour une accélération de l'IA révolutionnaire. Il est peu probable qu'un produit GeForce soit officiellement annoncé ce mois-ci, des rumeurs pointant vers un lancement de produit GeForce "Ampère" lors d'un événement axé sur les jeux en septembre, près du lancement de "Cyberpunk 2077".







On pensait auparavant que NVIDIA avait réparti son IP gagnante en deux lignes, l'une axée sur le calcul scalaire sans tête et l'autre sur les produits graphiques via les gammes de produits GeForce et Quadro de la société. À cet effet, son architecture "Volta" s'est concentrée sur le calcul scalaire (à l'exception du TITAN V oublié) ; et l'architecture "Turing" axée uniquement sur GeForce et Quadro.



On pensait alors que "Ampere" se concentrerait sur le calcul, et le soi-disant "Hopper" serait l'architecture graphique de cette génération. Nous savons maintenant que ce ne sera pas le cas. Nous avons compilé une sélection de rumeurs GeForce Ampere dans cet article.



