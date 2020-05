SUPERO présente la carte mère Pro Gaming C9Z490-PGW.







SUPERO, une division de Supermicro offrant des produits grand public, notamment des cartes mères de PC de bureau, des systèmes et des châssis, a dévoilé la carte mère SUPERO Pro Gaming C9Z490-PGW pour les processeurs Intel Core de 10e génération. La C9Z490-PGW se positionne comme la carte mère Z490 de jeu haut de gamme ultime de la marque.



Le C9Z490-PGW intègre un réseau LAN Aquantia 10 Gigabit et le dernier réseau sans fil Intel Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth 5.0. SUPERO soumet ses cartes mères à des méthodes de test rigoureuses qui garantissent durabilité et stabilité pour lui donner une qualité de serveur supérieure. La carte mère utilise un VRM de qualité professionnelle offrant une durée de vie plus longue de la fonctionnalité du refroidisseur avec une efficacité plus élevée. La carte mère contient également un port USB 3.2 Gen2 Type-C offrant un débit maximal de 20 Gb/s.







Caractéristiques :



- Un socket CPU H4 (LGA 1200) plaqué or 15mu prend en charge les processeurs Intel Core, Pentium et Celeron de 10e génération,

- Port LAN Aquantia AQC107 10 Gbit,

- Port LAN Ethernet Intel i219V Gbit,

- Intel Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth 5.0,

- 4 x UDIMM DDR4-4000 + MHz (OC) non ECC jusqu'à 128 Go,

- Audio Realtek ALC 1220 HD 7.1,

- 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A et un USB 3.2 Gen 2x2 Type-C,

- 4x USB 3.2 Gen.2,

- Tête de panneau avant horizontal.



SUPERO n'a pas révélé de prix à ce jour.



En savoir plus sur la carte mère SUPERO Pro Gaming C9Z490-PGW : Cliquez ICI.



À propos de SUPERO



SUPERO est une marque relativement nouvelle en ce qui concerne les cartes mères grand public, mais a une longue histoire de fabrication de cartes mères de classe entreprise pour serveurs, postes de travail, etc. sous la marque mère Supermicro. Les cartes mères SUPERO sont apparues pour la première fois avec le chipset Intel Z170 pour les processeurs Intel Core de 6e génération. Découvrez les cartes mères SUPERO sur SUPERO.com



VORTEZ