COUGAR présente les boîtiers de la série MX331.







COUGAR présente les étuis de la série MX331 offerts en quatre modèles différents avec une option de panneau avant en filet ou en acrylique, avec ou sans éclairage ARGB, panneau latéral en filet ou en verre trempé. Le COUGAR MX331 apporte toutes les options populaires disponibles pour une plus large sélection de constructeurs de PC avec des préférences différentes. Les quatre coques COUGAR MX331 partagent la même disposition interne et le même support matériel.



Les boîtiers COUGAR MX331 prennent en charge des radiateurs de refroidissement à eau jusqu'à 240 mm à l'avant. Les MX331 Mesh, MX331-T et MX331 Mesh-G prennent en charge jusqu'à cinq ventilateurs de refroidissement de 120 mm tandis que le MX331 Mesh-X prend en charge jusqu'à six ventilateurs de refroidissement de 120 mm, le panneau latéral en maille supportant des ventilateurs de refroidissement de 200 mm, 120 mm et 80 mm.







Le COUGAR MX331 Mesh-X est un châssis mi-tour avec une conception puissante de flux d'air avec son panneau avant en mesh et son panneau latéral en mesh pour les meilleures performances de flux d'air.







Le COUGAR MX331 Mesh est un châssis mi-tour avec une conception de flux d'air solide avec son panneau avant en maille et un panneau latéral en verre trempé attrayant offrant un bon équilibre de refroidissement puissant et une vue esthétique et claire des composants internes.







Le COUGAR MX331 Mesh-G est un châssis mi-tour est une version du MX331 Mesh avec des bandes RVB sur le panneau avant et un ventilateur RVB pré-installé de 120 mm à l'arrière.







Le COUGAR MX331-T est un châssis mi-tour avec un panneau avant solide en acrylique et un panneau latéral en verre trempé. Il est également livré avec des bandes RVB sur le panneau avant et un ventilateur RVB pré-installé de 120 mm à l'arrière.



Voici les fiches techniques :







