Si vous êtes fan des jeux vidéo Lego ou encore à reserver à vos enfants, le jeu The LEGO® NINJAGO® Movie Video Game est disponible et ce gratuitement sur Steam ou sur le Store Sony, ou vous pourrez le récupèrer sur votre compte personnel pour l'installer et ensuite pouvoir y jouer sur votre PC ou console PS4.



"Révèlez le ninja qui est en vous grâce au tout nouveau jeu LEGO NINJAGO, Le Film : Le Jeu Vidéo ! Incarnez vos ninjas préférés pour défendre Ninjago du maléfique Lord Garmadon. Maîtrisez l'art de l'Agilité du ninja, courez sur les murs, bondissez dans les airs et affrontez les ennemis"(c)Steam



Le jeu est tiré du film et se déroule dans son univers de ninjas réalisé en Lego.



Télécharger le jeu pour PC CLIQUEZ ICI



Télécharger le jeu pour PS4 CLIQUEZ ICI