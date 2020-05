La gamme de cartes mères MSI B550 va bientôt pointer le bout de son nez !



MSI a enregistré cinq nouvelles références de carte mère auprès de la Commission économique eurasienne, basées sur le chipset AMD B550. Les cinq nouvelles cartes mères socket AM4 couvrent une large gamme de prix inférieurs à 200 $ (attendus).







La gamme est dirigée par le MSI Performance Gaming (MPG) B550 Gaming Carbon WiFi, qui faisait partie de la présentation révélée du chipset AMD ; suivi de près par le MPG B550 Gaming Edge WiFi, son frère Mini-ITX, le MPG B550I Gaming Edge WiFi; le WiFi MSI Arsenal Gaming (MAG) B550M Mortar; et le B550M PRO-VDH en entrée de gamme. Il manque un "MAG B550 Tomahawk" à la gamme, peut-être parce que MSI veut le lancer plus tard.







La société a lancé sa MAG X570 Tomahawk assez récemment, et a probablement encore des inventaires de sa célèbre carte mère B450 Tomahawk MAX lancée avec de grandes puces ROM BIOS de 32 Mo. AMD et ses partenaires de cartes mères devraient lancer la carte mère du chipset B550 à la mi-juin 2020.



