GPU NVIDIA Tesla A100 en photo.



Grâce aux sources de VideoCardz, nous avons maintenant la première image de la carte graphique NVIDIA Tesla A100 de nouvelle génération. Conçu pour les applications informatiques, la Tesla A100 est un GPU à prise conçu pour le socket SXM propriétaire de NVIDIA. Dans un article il y a quelques jours, nous soupçonnions que vous pourriez être en mesure d'adapter le GPU Tesla A100 dans la prise des précédents GPU Volta V100 car il s'agit d'une prise SXM similaire. Cependant, les trous de montage ont été réorganisés et celui-ci nécessite une nouvelle prise/carte mère.







Le GPU Tesla A100 est basé sur la puce GP100 GA100, dont nous ne connaissons pas les spécifications. Sur la photo, nous pouvons seulement voir qu'il y a une très grosse matrice attachée à six modules HBM, probablement HBM2E. A part ça, tout le reste est inconnu. Plus de détails devraient être annoncés aujourd'hui lors de la conférence numérique GTC 2020.



VIDEOCARDZ