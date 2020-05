Google Chrome bêta reçoit la fonctionnalité de regroupement d'onglets.



Il existe deux types de personnes dans le monde : les minimalistes à onglets qui n'ont que quelques onglets ouverts à la fois et les collectionneurs d'onglets qui ont ... beaucoup plus. Pour les minimalistes et les collectionneurs, nous proposons une nouvelle façon d'organiser vos onglets dans Chrome : les groupes d'onglets. Cette fonctionnalité est désormais disponible dans Chrome Beta. Maintenant, avec un simple clic droit, vous pouvez regrouper vos onglets et les étiqueter avec un nom et une couleur personnalisés. Une fois les onglets regroupés, vous pouvez les déplacer et les réorganiser sur la bande d'onglets.



Nous testons des groupes d'onglets depuis plusieurs mois maintenant (comme certains d'entre vous), et nous trouvons de nouvelles façons de rester organisés. Grâce à notre propre utilisation et à nos premières recherches sur les utilisateurs, nous avons constaté que certaines personnes aiment grouper leurs onglets Chrome par sujet. Par exemple, cela peut être utile si vous travaillez sur plusieurs projets ou que vous parcourez plusieurs sites d'achat et de révision.







D'autres ont regroupé leurs onglets en fonction de leur urgence - «DÈS QUE POSSIBLE», «cette semaine» et «plus tard». De même, les groupes d'onglets peuvent vous aider à suivre votre progression sur certaines tâches: «pas commencé», «en cours», «besoin d'un suivi» et «terminé». Mon astuce de pro est que vous pouvez utiliser un emoji comme nom de groupe tel que cœur pour inspiration ou livre pour lire des articles. Les groupes d'onglets sont personnalisables afin que vous puissiez décider comment les utiliser. Et tout comme les onglets habituels, vos groupes sont enregistrés lorsque vous fermez et rouvrez Chrome.



La stabilité et les performances de Chrome sont importantes pour nous, nous publions donc lentement des groupes d'onglets dans notre prochaine version de Chrome, qui commencera à être déployée la semaine prochaine. Les groupes d'onglets seront disponibles pour Chrome sur le bureau sur Chrome OS, Windows, Mac et Linux. Si vous souhaitez prévisualiser les groupes d'onglets aujourd'hui, il est disponible dans la dernière version de Google Chrome Beta. (Remarque: si vous ne voyez pas de groupes d'onglets dans Chrome Beta, essayez de redémarrer votre navigateur.)



BLOG GOOGLE CHROME