Microsoft commence à supprimer progressivement la prise en charge 32 bits pour Windows 10.



Il semble que Microsoft ait entamé le long processus de suppression progressive de la prise en charge 32 bits de Windows 10 à partir de la version 2004, tous les nouveaux systèmes OEM Windows 10 devront utiliser des versions 64 bits et Microsoft ne publiera plus de versions 32 bits pour OEM distribution.







Cela n'affectera pas ceux d'entre vous qui exécutent des versions 32 bits de Windows 10 qui continueront de recevoir des mises à jour et Microsoft prévoit de continuer à vendre des versions 32 bits de Windows 10 via des canaux de vente au détail dans un avenir prévisible. Ce n'est probablement que la première étape de ce qui sera probablement un projet pluriannuel visant à éliminer progressivement la prise en charge 32 bits à mesure que de plus en plus de consommateurs et d'entreprises passeront à des systèmes 64 bits.



MICROSOFT