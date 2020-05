OPN pour au moins douze APU de bureau AMD "Renoir" décodés.

Le laboratoire d'Igor a découvert qu'AMD peut travailler sur douze processeurs de bureau Ryzen G "Renoir" avec des graphiques intégrés. Ceux-ci comprennent six SKU couvrant chacune les catégories 65 W et 35 W TDP, et comprennent deux SKU à 8 cœurs/16 threads, 6 cœurs/12 threads et 4 cœurs/8 threads par catégorie TDP. Les douze puces présentent des limites de puissance accrues de leurs frères et sœurs mobiles et une fréquence de mémoire de référence de DDR4-3200. Les pièces disposent également d'une fréquence de suralimentation maximale du moteur iGPU pouvant atteindre 2,10 GHz, pour surmonter le déficit d'unité de calcul que "Renoir" a contre son prédécesseur, "Picasso/Raven Ridge", avec jusqu'à 11 UC.







La série semble être dirigée par une SKU à 8 cœurs/16 threads avec une fréquence de suralimentation du processeur pouvant atteindre 4,45 GHz, une horloge du moteur iGPU pouvant atteindre 2,10 GHz et diverses vitesses d'horloge d'état de puissance détaillées dans le tableau ci-dessous. La partie 6 cœurs/12 threads augmente jusqu'à 4,30 GHz, avec une horloge du moteur iGPU jusqu'à 1,90 GHz.







La partie 4 cœurs/8 threads augmente jusqu'à 4,10 GHz, avec des horloges de moteur jusqu'à 1,70 GHz iGPU. Les composants TDP de 35 W ont, en moyenne, des vitesses de boost et de fréquence nominale maximales de 200 à 300 MHz inférieures, mais une gestion de l'alimentation plus agressive telle que définie dans les différents états P. La moitié de ces OPN pointent vers des puces avec des vitesses d'horloge et des configurations de noyau identiques. Ceux-ci sont probablement différenciés les uns des autres, certains d'entre eux étant des SKU Ryzen PRO.







Il va de soi que toutes les références seront lancées sous la prochaine marque Ryzen 4000G. Nous savons déjà que les pièces à 8 cœurs recevront une extension de marque Ryzen 7 à partir de la fuite de Ryzen 7 4700G. Il est possible que les parties Ryzen 5 soient à 6 cœurs/12 threads et Ryzen 3 à 4 cœurs/8 threads.



Pour la série APU de bureau Ryzen 5 en particulier, cela équivaudrait à une augmentation de 50% du nombre de cœurs et de threads (par rapport au 3400G), tandis qu'il verrait l'introduction de SMT pour la série APU de bureau Ryzen 3 (à partir du 3200G).



Trouvez des commentaires techniques dans le rapport du laboratoire d'Igor au lien source ci-dessous : Cliquez ICI.



