Dell met à jour ses gammes d'ordinateurs portables de jeu G3 et G5.



Outre Alienware, Dell maintient une gamme d'ordinateurs portables de jeu sous sa marque principale, avec les G3 et G5, tous deux dotés d'écrans de 15,6 pouces. Le G5 15 SE est alimenté par AMD, avec des écrans Full HD 144 Hz de 15,6 pouces, des options de processeur qui incluent les Ryzen 9 4900H, Ryzen 7 4800H et Ryzen 5 4600H.



Il s'agit du premier ordinateur portable de Dell à proposer la carte graphique Radeon RX 5600M basée sur "Navi 10." L'alter-ego Intel + NVIDIA de ce portable est le G15-5500, qui est livré avec des options de processeur qui incluent les i5-10300H et i7-10750H; et diverses options de GPU NVIDIA GeForce allant du GTX 1650 Ti au RTX 2070 Super Max-Q. Les options de mémoire varient entre 8 Go et 32 Go; et stockage entre 128 Go à 1 To NVMe SSD.











Le G3 est la gamme d'ordinateurs portables d'entrée de gamme de Dell. Il propose des écrans de 15,6 pouces avec des résolutions Full HD, allant de 60 Hz à 144 Hz, des options de processeur qui incluent les i5-10300H et i7-10750H, et des options graphiques allant du GTX 1650 au RTX 2060 (mobile).



Les options de mémoire sont soit 8 Go à canal unique ou 16 Go à double canal, les deux DDR4-2933. Dell a amélioré le jeu en supprimant les options de stockage sur disque dur. Le G3 démarre avec un SSD NVMe de 128 Go, avec des capacités allant jusqu'à 1 To, et une option pour un deuxième disque NVMe. Les options de mise en réseau incluent Killer 802.11ax et 1 GbE.



