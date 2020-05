Alienware annonce sa mise à jour du produit du printemps 2020.



La division très convoitée des PC de jeu Alienware de Dell a annoncé trois nouvelles mises à jour de produits. Cela inclut le bureau Aurora R11 mis à jour avec des options de processeur Intel Core de 10e génération; ordinateur portable de jeu Area 51m R2 17,3 pouces mis à jour; et une paire d'ordinateurs portables de la série m.



Pour commencer, Alienware a mis à jour son bureau Aurora R11 avec des options de processeur qui incluent désormais le Core i5-10400F, i5-10600KF, i7-10700KF et i9-10900KF. Les options de mémoire commencent maintenant par DDR4-2933 et vont jusqu'à DDR4-3200, avec des options de taille comprenant 8 Go à canal unique, 16 Go à double canal, 32 Go à double canal et 64 Go à double canal.



Les options de stockage commencent par un disque dur de 1 To et 2 To à 7 200 tr/min ; et montez jusqu'à M.2 NVMe SSD allant de 250 Go à 2 To, avec diverses options pour les disques secondaires qui incluent les SSD SATA et les disques durs. Il existe également des options qui combinent des disques Optane M10 avec des disques durs à 7 200 tr/min. Les options graphiques vont de GeForce GTX 1650 à RTX 2080 Super, avec toutes les références en cours de route. La connectivité 2,5 GbE est désormais standard, les options WLAN incluent les solutions Intel et Killer 802.11ax + Bluetooth 5.











Ensuite, le Area 51m R2, un ordinateur portable de jeu de remplacement de bureau de 17,3 pouces fourni avec du matériel de bureau. Construit dans un châssis aéré avec écran de 17,3 pouces (les options incluent Full HD et 4K UHD avec diverses options de taux de rafraîchissement), ces ordinateurs portables sont livrés avec des options de processeur qui incluent Core i7-10700, i7-10700K, i7-10900 et i7- 10900K ; avec des options de mémoire allant de 8 Go à canal unique à 32 Go à double canal, cadencées entre 2933 et 3200 MHz. Les SSD NVMe sont un problème standard, à commencer par une option de 256 Go, avec des options double disque et RAID NVMe incluses. Les options graphiques vont de GTX 1660 Ti à RTX 2080 Super (mobile).











Enfin, il existe les Alienware m15 R3 et m17 R3 2020, avec des écrans de 15,6 pouces et 17,3 pouces respectivement ; et diverses options de résolution et de taux de rafraîchissement allant de Full HD à 4K UHD et de 60 Hz à 300 Hz, avec Tobii Eye-tracking disponible en option.







Ces ordinateurs portables utilisent des processeurs mobiles «Comet Lake-H» de 10e génération, avec des options qui incluent les Core i5-10300H, i7-10750H et i9-10980HK. Les options de mémoire varient entre 8 Go à canal unique et 32 Go à double canal, avec des vitesses de DDR4-2933. Les SSD NVMe M.2 compris entre 256 Go et 1 To sont un problème standard. Les options graphiques vont du GTX 1650 (mobile) au RTX 2080 Super (mobile).



TECHPOWERUP