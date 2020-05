Le nouvel épisode et jeu de la série des Assassin's Creed du nom de Assassin's Creed Valhalla à venir prochainement, nous entraînera cette fois dans le monde des Vikings.



Le jeu sera toujours un jeu d'action et d'aventure, mais il implémentera toutefois des fonctions de gestion avec la possibilité de créer des colonies et villages et de gérer ceux-ci.



Vous pourrez donc créer vos propres villages vikings, avec bien sur une forge et divers autres batiments au sein de vos colonies, vous devrez donc gérer et faire prospérer vos colonies.



Vous pourrez constater sur une première image en provenance du jeu, le style de villages que vous pourrez créer et gérer en jeu.



Le jeu arrivera sur cette fin d'année 2020, sur PC et Consoles de jeux Nexgen.