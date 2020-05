Orbi vous connecte maintenant au réseau Orange sans Livebox !

Orbi vient de diffuser une mise en ligne récente de nouveaux firmwares de la branche 2.5 pour leurs systèmes Wi-Fi Orbi avec une nouveauté majeure : la possibilité de se connecter directement au réseau Orange sans Livebox pour les abonnés fibre avec ONT. En clair, Orbi peut remplacer la Livebox.

Concrètement un abonné Orange fibre avec boîtier Orange ONT peut maintenant ranger sa Livebox et laisser Orbi gérer totalement la connexion grâce à la prise en charge de l’authentification DHCP (option 90) et le support de la TV sur IP.

Précédemment seul le système Orbi RBK50 supportait la connexion sur le réseau de l’opérateur historique. Aujourd’hui, la gamme Wi-Fi 5 Orbi supporte cette connectivité avec les modèles suivants :



Orbi RBK50 : Firmware 2.5.1.16 Firmware 2.5.1.16

Orbi RBK20 : Firmware 2.5.1.16 Firmware 2.5.1.16

Orbi RBK1x (RBK12/13) : Firmware 2.5.1.30 Firmware 2.5.1.30



Ainsi, au catalogue NETGEAR, les produits ci-après supportent l’authentification sur le réseau Orange : XR500/XR700, R9000, RBK1x, RBK20 et RBK50.