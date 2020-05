TECHPOWERUP nous propose le test du : Zalman CNPS20X.



Zalman est une entreprise qui fait partie du marché du refroidissement pour PC depuis longtemps. En fait, étant donné qu'ils ont été fondés en 1999, on pourrait dire qu'ils appartiennent à la vieille garde, s'étant formés lorsque le jeu sur PC a vraiment commencé à démarrer avec la sortie par NVIDIA de la GeForce 256.



Depuis lors, Zalman s'est étendu à de multiples marchés et catégories, y compris non seulement les refroidisseurs et les ventilateurs, mais aussi les étuis, les blocs d'alimentation, les refroidisseurs de liquide tout-en-un, les claviers et bien plus encore. Même ainsi, ils sont peut-être mieux connus pour leurs refroidisseurs de processeur CNPS 9500, 9700 et 9900, qui ont vraiment servi à les catapulter sous les projecteurs.







Dans la revue d'aujourd'hui, je regarde le CNPS20X ou le CNPS 20X de Zalman? Ou peut-être CNPS 20x? Selon l'endroit où vous regardez, cela semble varier, mais ce qui ne change pas, c'est le fait que ce refroidisseur est un dissipateur géant à double tour qui cherche à jeter le smackdown sur le NH-D15 de Noctua, qui règne depuis longtemps. Doté de deux ventilateurs ARGB de 140 mm, de six caloducs de Ø6 mm et de la conception unique des ailettes, il ressemble certainement à la pièce compte tenu de son TDP de 300 watts.



Zalman a vraiment mis l'accent sur le département de la technologie et du marketing, car le refroidisseur comprend des ailettes de refroidissement ondulées stéréoscopiques 4D et une plaque froide de tuyaux RDTH "Reverse Direct Touch Heat". Honnêtement, le marketing ici est un peu trop, mais ce n'est pas nouveau non plus. Se démarquer et essayer d'attirer l'attention d'un consommateur est déjà assez difficile dans un marché bondé, et il n'est pas surprenant que Zalman ait poussé l'enveloppe. Cependant, ici à TechPowerUp, la performance est ce qui compte, alors examinons de plus près ce que ce refroidisseur a vraiment à offrir.



Voici la fiche technique :







