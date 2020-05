Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2, remasterisé de la rampe au rail !



Le jeu vidéo qui a transformé le monde du skate est de retour! Le birdman d'origine Tony Hawk et Vicarious Visions, le studio qui a revigoré Crash avec la trilogie Crash Bandicoot N. Sane, se sont associés pour proposer aux fans des versions remasterisées des deux premiers jeux badass de la franchise Tony Hawk acclamée par la critique - Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2.



Pour offrir aux joueurs des expériences de jeu à couper le souffle, Tony Hawk Pro Skater 1 et 2 mélangera tous les niveaux originaux, les skateurs professionnels, les trucs de la vieille école et plus que les joueurs se souviennent des années 90 et 2000 avec de nouveaux, niveaux magnifiquement recréés. Ce remaster fidèle comprendra également des chansons à succès de la franchise originale.



Le 4 septembre 2020, Tony Hawk Pro Skater 1 et 2 reviendront remasterisés dans un package génial pour PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, la famille d'appareils Xbox One de Microsoft, y compris la Xbox One X, et sur PC via le Plateforme épique.







"La série originale de Tony Hawk Pro Skater est un facteur important dans l'évolution des tricks de skateboard modernes et a inspiré de nombreux skateurs professionnels que vous connaissez et aimez aujourd'hui", a déclaré Tony Hawk. "Je suis ravi d'aider à inspirer une nouvelle génération de skateurs et de joueurs de skate - et de fans existants - à développer encore plus ce sport."







Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2 comprendra également des fonctionnalités préférées des fans de jeux dans toute la franchise d'origine, y compris les modes de retour, les trucs à lèvres, les plantes murales et les modes de jeu multijoueurs originaux, en ligne et pour le jeu de canapé local. Et oui, les modes Create-A-Park et Create-A-Skater sont de retour ! Nouveau dans Create-A-Park cette fois-ci est un éditeur robuste permettant de nouvelles façons de personnalisation.



Les joueurs pourront partager des parcs en ligne avec des amis et des patineurs en tenue avec des options de personnalisation. De plus, les fans peuvent sélectionner leurs patineurs préférés parmi la liste complète des talents professionnels originaux, y compris Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Rune Glifberg, Kareem Campbell , Jamie Thomas et Bob Burnquist. Les nouvelles fonctionnalités du remaster incluent encore plus d'objectifs qu'auparavant, des défis supplémentaires pour amplifier le gameplay et bien plus encore.







"Obtenir la chance de ramener les deux jeux originaux qui ont eu un impact si significatif non seulement sur les jeux, mais sur un genre sportif entier, a été une expérience épique pour notre équipe, dont beaucoup ont travaillé sur la série originale", a déclaré Jen. Oneal, chef de studio chez Vicarious Visions.



"Nous prenons ce que vous saviez et aimiez des jeux originaux et le mélangeons avec des outils créatifs améliorés qui permettront aux joueurs d'inventer de nouvelles façons de jouer au jeu qu'ils aiment. Nous sommes confiants que ce sera l'ultime Tony Hawk's Pro Skater l'expérience que les fans demandent. "



Pour célébrer la révélation, Activision, une filiale en propriété exclusive d'Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI) s'est associée à @JablinskiGames sur YouTube à partir d'aujourd'hui pour fournir le premier aperçu au monde du gameplay du niveau emblématique de l'entrepôt.



Les fans peuvent regarder Jack Black et Tony Hawk offrir des commentaires hilarants et des plaisanteries tout en jouant le niveau ensemble. Ceux qui précommanderont numériquement Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2 sur PlayStation, Xbox ou PC auront accès à la démo d'entrepôt avant le lancement officiel du jeu. La démo sera disponible en téléchargement à une date ultérieure. Découvrez la bande-annonce officielle ici.



Les Pro Skater 1 et 2 de Tony Hawk seront disponibles dans le monde entier au prix de détail suggéré aux États-Unis de 39.99 Dollars.



Une version numérique de luxe qui comprend un contenu unique et des équipements en jeu sera disponible au prix de détail suggéré aux États-Unis de 49.99 Dollars.



Pour le fan ultime, une édition collector sera disponible au prix de détail suggéré de 99.99 Dollars aux États-Unis, avec le contenu numérique de luxe et une terrasse Birdhouse en série limitée.



