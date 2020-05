GIGABYTE annonce la mise à jour des SSD SATA haute endurance UD Pro Series.



GIGABYTE a annoncé aujourd'hui la nouvelle gamme UD Pro de SSD SATA haute endurance. Construits dans le format 2,5 pouces avec une interface SATA 6 Gbit/s, les disques ont des capacités de 256 Go (GP-UDPRO256G), 512 Go (GP-UDPRO512G) et 1 To (GP-UDPRO1T).



Les nouveaux disques disposent d'une mémoire flash NAND KIOXIA 3D TLC à 96 couches mise à jour, avec une cote d'endurance accrue à tous les niveaux. La variante 1 To offre une endurance impressionnante de 750 TBW (pour la perspective, le WD Red SA500 1 To optimisé NAS est évalué à 600 TBW) ; tandis que la variante de 512 Go offre 370 TBW; et la variante 256 Go 175 TBW.















Les trois variantes offrent des vitesses de transfert séquentielles allant jusqu'à 550 Mo/s en lecture, avec jusqu'à 530 Mo/s en écriture. La variante 1 To offre jusqu'à 98 000 IOPS 4K en lecture aléatoire et jusqu'à 89 000 IOPS 4K en écriture aléatoire. Le modèle 512 Go offre 97 000/89 000 IOPS. Le modèle 256 Go offre 98 000/89 000 IOPS. Les trois disques semblent utiliser un contrôleur Phison S10 avec un cache DRAM de 256 Mo fixe sur les trois variantes. GIGABYTE soutient ces disques avec des garanties de 5 ans.



La société n'a pas révélé de prix.



