Samsung dévoile une technologie de stockage innovante au OCP Virtual Global Summit.



Samsung a annoncé aujourd'hui dans un discours d'ouverture du sommet virtuel OCP qu'il a développé un disque SSD (PM9A3 SSD) avec un facteur de forme E1.S basé sur SNIA et une prise en charge complète PCIe Gen 4 pour exploiter les efficacités de production de la sixième génération de la société (1xx -couche), V-NAND à trois bits. Dans le même temps, la société a déclaré avoir introduit une conception de référence complète pour son système de stockage basé sur E1.S.



Le discours d'ouverture, en plus d'annoncer le PM9A3, a souligné une nouvelle approche de la collaboration de stockage multisectorielle open source qui a mis en lumière le développement d'une plate-forme open source (OSP) fondamentalement liée aux déploiements d'infrastructure à l'échelle du cloud. Il a été présenté par Jongyoul Lee, vice-président senior de l'équipe de développement de logiciels de mémoire de Samsung lors du sommet mondial virtuel du projet Open Compute.











"Offrant le facteur de forme le plus optimisé pour le serveur 1U, le PM9A3 améliorera l'utilisation de l'espace, ajoutera des vitesses PCIe Gen4, permettra une capacité accrue et plus encore", a déclaré M. Lee. "Nous le voyons devenir la solution de stockage la plus recherchée sur le marché pour les serveurs de centre de données cloud de niveau un et de niveau deux, et l'une des plus rentables", a-t-il ajouté.



Le facteur de forme du lecteur E1.S combine les principaux avantages des SSD U.2 de 2,5 pouces, avec ce qui est largement considéré comme la conception de stockage optimale pour les serveurs 1U aujourd'hui. Pour les utilisateurs de SSD M.2, le SSD E1.S augmentera le budget d'alimentation des SSD, s'adaptera à PCIe Gen 4 et permettra aux gestionnaires de centres de données d'ajouter plus de SSD par unité de rack.



Le nouveau lecteur PM9A3, qui sera disponible en trois versions, devrait comporter une interface PCIe Gen 4 (x4) pour plus de deux fois les performances de lecture séquentielle de PCIe Gen 3 (3200 Mo/s), et inclure des accélérateurs matériels dédiés pour près de deux fois les écritures aléatoires (180 000 IOP) de la génération précédente. Les capacités vont de 960 Go à 7,68 To.



La conception E1.S du SSD PM9A3 avec un connecteur EDSFF standard est définie pour améliorer la gamme de SSD la plus populaire de l'industrie, qui comprend le SSD leader pour les applications de centre de données (PM983).



Pour les centres de données utilisant désormais des SSD U.2, le facteur de forme E1.S permettra aux ingénieurs matériels d'ajouter plus de SSD par serveur, libérant ainsi de l'espace 1U supplémentaire et réduisant le coût total de possession.



Conception de référence de plate-forme open source



Samsung propose également une conception de référence de serveur collaboratif pour aider les gestionnaires de centres de données à adopter et déployer rapidement son système de stockage basé sur E1.S.



Voici la fiche technique :







Le design de référence, réalisé par Inspur, est désormais disponible.



