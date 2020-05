VIPER GAMING lance de nouveaux kits de 64 Go de DRAM !



VIPER GAMING by PATRIOT, une marque déposée de PATRIOT et un leader mondial de la mémoire de performance, des disques SSD et des solutions de stockage flash, est aujourd'hui fier d'annoncer le lancement de ses kits de modules de mémoire de 32 Go dans le cadre du VIPER 4 BLACKOUT DDR4 PERFORMANCE MEMORY, offrant aux joueurs et aux créateurs de contenu vidéo la possibilité d'équiper leurs systèmes de plus de mémoire et d'étendre davantage les performances potentielles. Les modules de la série VIPER 4 BLACKOUT sont depuis longtemps un excellent choix pour les constructeurs enthousiastes qui recherchent une mémoire haute vitesse avec une marge pour le réglage et l'overclocking des performances.



La série a été créée pour être orientée vers les performances et avec une compatibilité exceptionnelle sur les dernières plates-formes Intel et AMD, le kit VIPER 4 BLACKOUT série 64 Go est disponible à des vitesses de 3000 MHz à 3600 MHz et construit à partir de puces de mémoire et de composants strictement testés. sur un PCB à 10 couches. Chacun des modules de 32 Go est enveloppé par un dissipateur de chaleur en aluminium de qualité militaire avec un réseau de broches avancé pour maximiser l'efficacité et les performances thermiques.



"La VIPER 4 BLACKOUT DRAM est une série primée et a été fortement recommandée par les médias matériels pour PC traditionnels en dernier L'influence des commentaires positifs des clients de nos kits de 16 Go nous a encouragés à étendre la série VIPER 4 BLACKOUT pour inclure un kit beaucoup plus grand de 64 Go ", a déclaré Roger Shinmoto, vice-président de VIPER GAMING by PATRIOT.







"Ces nouveaux kits ne sont pas seulement furtifs dans leur conception pour la construction d'un système, ils sont également un choix intelligent pour ceux qui veulent désespérément augmenter leurs performances de jeu à son potentiel maximum." La série VIPER 4 BLACKOUT est soigneusement testée à la main et strictement validée pour une large compatibilité sur les dernières plates-formes Intel et AMD. Soutenu par une garantie à vie limitée, il est lancé à des fréquences de 3 000 MHz, 3 200 MHz et 3 600 MHz. Ceux-ci sont disponibles en kits de 64 Go (32 Go modulex 2.)



FONCTIONNALITÉS :



- Série : Viper 4 Blackout,

- Édition : Black Sides/Black Top,

- Compatibilité : testé sur les dernières cartes mères Intel et AMD pour des performances rapides et fiables,

- Overclocking : prise en charge XMP 2.0 pour l'overclocking automatique,

- Répartiteur de chaleur en aluminium pour une dissipation thermique plus rapide et un fonctionnement plus frais,

- Capacité : 64 Go (32 Go x 2),

- Garantie à vie limitée.



"À la demande générale, nous sommes ravis de lancer les kits de mémoire DRAME MEMOIRE PERFORMANCE VIPER 4 BLACKOUT DDR4 64 Go (32 Go x 2) pour les passionnés qui sont obsédés par la maximisation des performances matérielles.", A déclaré Aziz Saigal, responsable marketing. "Au deuxième trimestre 2020, nous annoncerons encore plus de nouveaux ajouts à notre gamme de mémoire de performance pour répondre aux besoins de mise à niveau de tous les types d'utilisateurs de PC et de joueurs."



TECHPOWERUP