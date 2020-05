Intel Core i9-10885H est un i9-10980HK qui échange la capacité OC pour vPro.



Intel donnerait la touche finale à un nouveau processeur d'ordinateurs portables de segment de performance positionné entre le Core i7-10875H et le Core i9-10980HK, appelé Core i9-10885H. Basé sur le silicium "Comet Lake-H", ce processeur à 8 cœurs / 16 threads a des vitesses d'horloge identiques à l'i9-10980HK, mais manque de capacités d'overclocking. Avec son TDP par défaut de 45 W configuré, le processeur tourne à 2,40 GHz nominal, avec un boost jusqu'à 5,30 GHz - un ralentissement de 200 MHz sur le i7-10875H.







Apparemment, la puce dispose également d'une capacité vPro, ce qui la rend adaptée aux ordinateurs portables du segment commercial tels que Dell Latitude et Lenovo ThinkPad T-series. Parmi les autres processeurs mobiles Intel avec capacité vPro, on trouve les nouveaux processeurs Xeon W-10855M 6 cœurs / 12 fils et W-10885M 8 cœurs/16 threads ; et la catégorie 15 W i7-10810U 6 cœurs/12 threads ; et processeurs i7-10610U i5-10310U à 4 cœurs/8 threads. Ces processeurs devraient être officiellement lancés le 13 Mai 2020.



VIDEOCARDZ