BIOSTAR annonce les cartes mères Racing Z490GTA et Z490GTN.



BIOSTAR, un important fabricant de cartes mères et de cartes graphiques, a annoncé aujourd'hui les nouvelles cartes mères RACING Z490GTA et RACING Z490GTN qui alimentent les nouveaux processeurs Intel Core de 10e génération. Conçues pour une efficacité énergétique et des performances sans faille, les cartes mères BIOSTAR RACING Z490GTA et RACING Z490GTN ont été conçues pour durer, avec leur ADN RACING élégant issu de leur carte mère phare, la RACING Z490GTA EVO.











Très similaires à leurs aînés, les cartes mères RACING Z490GTA et RACING Z490GTN de BIOSTAR sont construites autour du nouveau socket LGA 1200 conçu pour prendre en charge les exigences de puissance élevées de la nouvelle 10e génération de processeurs Intel Core avec leur nouveau chipset microarchitecture Z490, et BIOSTAR a pris des étapes supplémentaires pour garantir que leurs produits sont conçus et réglés à la perfection pour exécuter ces processeurs sur des vitesses de boost ultra rapides avec de nouvelles fonctionnalités radicales telles que le système Super Hyper PWM qui fournit une puissance stable avec une tension fixe de 100% et offre une excellente précision, des performances et fiabilité.











Alors que la carte mère RACING Z490GTA est une carte mère ATX entièrement emballée et que la carte mère RACING Z490GTN est disponible dans le format Mini-ITX conçu pour les consommateurs à la recherche d'une construction PC avec un encombrement réduit mais toujours en mesure d'obtenir des améliorations de performances de qualité supérieure.



Pendant ce temps, les deux cartes mères arborent les conceptions d'armure de style RACING avec ses effets d'éclairage RVB lisses (LED ROCK ZONE) facilement contrôlables par le logiciel DJ VIVID LED de BIOSTAR avec une personnalisation illimitée à bord et des lumières supplémentaires ajoutées par l'en-tête LED RVB 12 V et ARGB 5 En-tête LED V et prend même en charge un large éventail de périphériques tiers.



Conçues pour les joueurs et les créateurs de contenu à la recherche d'une carte mère fiable et de qualité supérieure qui permet à leurs systèmes d'exploiter pleinement leur potentiel, les cartes mères BIOSTAR RACING Z490GTA et RACING Z490GTN sont dotées de fonctionnalités impressionnantes telles que RACING Z490GTA prend en charge jusqu'à 128 Go. de RAM dans 4 modules DIMM et RACING Z490GTN prend en charge jusqu'à 64 Go de RAM dans 2 modules DIMM avec la capacité d'overclocker les modules jusqu'à 4400+ accélère les vitesses d'horloge permettant aux utilisateurs d'exécuter ces tâches gourmandes en mémoire avec une extrême facilité et une évolutivité de haut niveau.



Les cartes mères RACING Z490GTA et RACING Z490GTN sont construites avec des fonctionnalités telles que des inductances super durables, Super Hyper PWM et un connecteur d'alimentation robuste qui fonctionne pour distribuer efficacement l'énergie à travers le système dans un flux sûr, fiable et extrêmement précis qui prolonge la longévité des composants du système et maintient votre matériel en toute sécurité. Les deux cartes mères sont livrées avec la dernière conception d'interface BIOS de BIOSTAR avec un mode EZ pour que les utilisateurs moins avertis en technologie puissent facilement ajuster leurs paramètres BIOS à la volée.



PCIe M.2 (32 Gb/s) est activé dans les deux cartes mères avec prise en charge de la mémoire Optane d'Intel permettant aux utilisateurs de profiter de la technologie de stockage de données à leur disposition et de fonctionnalités supplémentaires telles que les nouveaux connecteurs WiFi 6 et Intel GbE LAN garantissent aux utilisateurs obtenir un accès rapide et sans entrave au réseau et selon leurs besoins, il peut être sans fil ou câblé. Les cartes mères BIOSTAR RACING Z490GTA et RACING Z490GTN sont tout à fait capables de fournir des performances de pointe à tout moment.



Les cartes mères RACING Z490GTA et RACING Z490GTN ont des panneaux d'E/S arrière presque identiques, à l'exception de la carte mère RACING Z490GTA ayant quelques ports supplémentaires en raison de la différence de facteur de forme, comme un port d'affichage ainsi que un bouclier d'E/S pré-installé pour des installations faciles et une protection supplémentaire.



Conçues dans un esprit pratique, les deux cartes mères sont fournies avec de nombreuses options de connectivité telles que 4 ports USB 3.2 Gen1 pour un transfert de données rapide afin que les utilisateurs puissent profiter de la puissance des dernières technologies en toute simplicité.



Il est sûr de dire que la RACING Z490GTA et la RACING Z490GTN sont deux des meilleures cartes mères sur le marché, avec des éléments de conception exceptionnels, des caractéristiques très triées et une fiabilité certifiée. Pour les joueurs, les créateurs de contenu ou ceux qui recherchent un excellent produit fiable qui exécute habilement les nouveaux processeurs de 10e génération d'Intel, les cartes mères de la série BIOSTAR 400 sont votre meilleur choix qui laisseront vos portefeuilles pleins et votre PC prêt pour la guerre.



De plus, BIOSTAR a annoncé que tous les nouveaux achats de cartes mères enregistrés sur son portail VIP CARE bénéficieront d'avantages supplémentaires tels que des périodes de garantie de 5 ans et plus simplement en effectuant quelques petites étapes sur leur nouvelle page Web VIP CARE.



La nouvelle gamme de cartes mères de la série 400 de BIOSTAR, y compris les cartes mères RACING Z490GTA et RACING Z490GTN, est désormais disponible en précommande en utilisant la page Web officielle de prévente jusqu'au 20 Mai 2020, et le premier groupe de clients a une grande chance de gagner des prix de BIOSTAR.



Pour plus d'informations :



- Racing Z490GTA : Cliquez ICI,

- Racing Z490GTN : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP