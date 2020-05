Le prochain jeu vidéo gratuit sur l'Epic Games Store

L'Epic Games Store pourrait frapper un grand coups dans quelques heures, il semblerait que le jeu vidéo GTA V soit bien le prochain jeu vidéo offert sur la plateforme et ceci gratuitement en version complète.



L'Epic Games Store offre de nombreux jeux vidéo et ceci continuellement depuis le lancement de sa plateforme sur internet, et ce à hauteur de 2 à 3 jeux offerts chaque mois. Pour infos la plateforme a déja offert des jeux AAA comme : Assassin's Creed Syndicate, Watch Dogs, Just Cause 4 ou encore Kingdom Come Deliverance et elle offre également de nombreux jeux de qualité et du domaine des jeux vidéo indépendants.



Pour rappel tout comme la plateforme Steam, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la plateforme Epic Games Store, et disposer des jeux vidéo gratuits tout au long de l'année sans obligation d'achat.



Consulter le site de l'Epic Games Store CLIQUEZ ICI