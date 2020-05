Le Staking ou le placement de Cryptomonnaies

Au sein du domaine des cryptomonnaies il existe le Staking en complément du minage de cryptomonnaies.



Que reprèsente le staking et comment en disposer et en profiter.



Le staking est un placement de cryptomonnaies majoritairement utilisé pour inciter les détenteurs de cryptomonnaies à participer au fonctionnement de la blockchain. Les stocks de cryptomonnaies verrouillées par le staking sont utilisés pour valider les transactions. Il permet au lieu de laisser dormir vos cryptomonnaies de les faire travailler et de vous ramener des intérêts peu importe le cours du marché les crypto-dividendes seront perçus.



Faire du staking consistera à immobiliser une quantité xxx de cryptomonnaies dans un portefeuille et ce dans le but d’assister le réseau. Pour cette action, le détenteur des cryptomonnaies immobilisées est rémunéré sous forme de cryptomonnaies gagnées, une récompense que l’on peut assimiler à des crypto-dividendes ou des intérêts.



C'est d'une manière en exemple le même principe qu'un placement bancaire en exemple sur un livret A ou autres, vous déposez tant qui vous rapporte tant en %, seulement avec le staking cela concernant les cryptomonnaies au lieu de concerner l'argent.



Si vous connaissez déja le monde du minage et des cryptomonnaies, vous pouvez donc disposer d'un ou de plusieurs stakings sur diverses cryptomonnaies. Si vous souhaitez avoir plus d'informations vous pouvez consulter le site de nos confrères de Just Mining qui proposent ce genre de services.



