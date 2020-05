La prochaine génération Ampere RTX 3080TI se précise !

Que peut-on attendre de cette prochaine génération Ampère avec la RTX 3080TI ? Nvidia nous avait déjà bluffé avec la génération RTX 2000 plus précisément au niveau de la technologie du ray-tracing ou du DLSS.



Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est vraiment le ray-tracing c'est une technologie qui va travailler le rendu de la lumière dans une image de synthèse. Actuellement la génération RTX 2000 possède des unités RT ce qui permet en fonction du modèle de la carte graphique d'avoir une image plus réaliste sur certaines scènes d'un compatible et en fonction de la résolution aussi.



Voici un exemple du jeu control en RTX ON et OFF







Passons maintenant au DLSS, imaginer une intelligence artificielle qui va révolutionner le jeu ? Oui c'est bien vrai grâce aux unités tensor qu'on retrouve sur ces cartes graphiques. l'IA va prendre une image basse résolution générée par le GPU et en développer une version haute résolution avec un minimum de ressources de calcul et qu'on ne va même pas se rendre compte de la manipulation !

Dernièrement NVIDIA a sorti le DLSS 2.0 pour améliorer la version 1.0 qui était déjà très efficace.



Voila un exemple qu'on peux attendre du DLSS en jeu avec ray tracing active et les graphismes réglés a fond !







Parlons maintenant de la fameuse RTX 3080TI et quelles différences va-t-elle apporter par rapport a la RTX 2080 TI ?



D'Après la chaîne YouTube « Moore's Law is Dead » qui a réussi a avoir des informations plutôt concrètes, la carte passerait déjà sur le standard PCIe 4.0, aurait 3 ventilateurs au lieu de 2 pour un meilleur refroidissement et pourrait monter jusqu’à 70% sur les jeux bien optimisés pour la 4K ! Elle marquera aussi le passage sur une nouvelle micro-architecture mais aussi sur une nouvelle finesse de gravure le 7 nm de TSMC d’après les fuites.



On le sait ce n'est plus un doute maintenant, NVIDIA prépare du lourd voir du très lourd ! Toujours d’après la chaîne YouTube « Moore's Law is Dead » qu'il a obtenu auprès d'une source anonyme, la RTX 3080TI et son GPU « GA102 » serait plus rapide 40 a 70% en 4K qu'une RTX 2080TI. Ces informations sont a prendre avec des pincettes mais continue de se concrétise au vu des derniers rumeurs..

La puce « GA102 » embarquerait pas moins de 5376 cœurs CUDA (10% de cycle en plus par rapport a Turing). La fréquence serait cadence à plus de 2.20 GHz et aurait au moins 21 TFLOPS.



On apprend aussi que la RTX 3080TI aurait une mémoire GDDR6 a 18 Gbps pour une bande passante de 863 Go/s. Son bus aurait 384-bits ce serait plus de 40% que la RTX 2080TI. Ces caractéristiques permettrait de devancer ça grande sœur de 40% sur les jeux moins bien optimisés et de 50% sur les jeux bien optimises et de 70% avec les jeux développés en partenariat avec NVIDIA pour profiter au maximum de l'architecture Ampère.



NVIDIA aurait aussi augmenté le nombre de RT cores, on ne sait pas le chiffre exact encore mais pour une meilleure gestion du ray-tracing et aussi pour les Tensor cores pour le DLSS 3.0 pour un meilleur traitement de l'image et de meilleures performances toujours en ray-tracing.



Leur date de lancement serait approximativement pour la rentrée 2020 c'est à dire en même temps que la sortie de cyberpunk 2077 Coïncidence ? Le jeu devrait profiter normalement de ces dernières technologies (ray-tracing et DLSS).



Pour finir cette news voila une image du jeu cyberpunk 2077 avec ray-tracing, préparez vous à faire chauffer la CG !