AMD complète son offre professionnelle avec la carte graphique AMD Radeon Pro VII pour stations de travail et des mises à jour logicielles AMD Radeon Pro

Santa Clara – 13 Mai 2020 – AMD (NASDAQ : AMD) annonce ce jour la carte graphique AMD Radeon™ Pro VII à destination des stations de travail pour les professionnels de la diffusion et de l’ingénierie, avec à la clé des performances exceptionnelles tant pour ce qui est du graphiques que de la puissance de calcul et des fonctionnalités innovantes. Cette nouvelle carte graphique est conçue pour les projets média et de broadcasting les plus exigeants, mais aussi les simulations complexes d'ingénierie assistées par ordinateur ou encore le développement d’applications HPC permettant des découvertes scientifiques sur les supercalculateurs équipés en AMD.



La carte graphique AMD Radeon Pro VII dispose de 16 Go de mémoire ultra rapide HBM2 (High Bandwidth Memory) et prend en charge jusqu’à 6 affichages synchronisés tout en exploitant l’interface haut débit PCIe® 4.0. Avec des performances 26% supérieures dans le traitement des images 8K sous Blackmagic Design DaVinci Resolve1, la carte profite d’un rapport performance/prix en double précision (FP64) jusqu’à 5,6X supérieur face à la concurrence2. Elle introduit par ailleurs la technologie d’interconnexion AMD Infinity Fabric™ Link3 sur le marché des stations de travail. Cette dernière technologie accélère les débits de données, ce qui profite aux applications en permettant notamment des communications GPU vers GPU haute vitesse dans les configurations multi GPU.



Avec un haut niveau de performance, cette nouvelle carte graphique pour les stations de travail profite de fonctionnalités avancées pour permettre aux équipes de post production et aux diffuseurs de visualiser, valider et interagir avec le contenu 8K qu’ils soient dans un stand, au studio ou en régie depuis les serveurs médias. Les ingénieurs et data scientists sont également en mesure de gérer des modèles plus complexes et plus imposants de données, tout en réduisant le temps d’exécution pour les simulations d’ingénierie et les charges de calcul scientifiques.



« Dans un contexte où les dates de rendu impliquent bien souvent un haut niveau de pression alors que les budgets se resserrent sans arrêt, la qualité attendue des délivrables est toujours d’un niveau de classe mondiale » indique Scott Herkelman, corporate vice president and general manager, Graphics Business Unit AMD. « Ils demandent plus à leur carte graphique et cela tombe bien, la carte AMD Radeon Pro VII est à même de répondre à ces exigences. L’alliance de technologies innovantes et d’un haut niveau de performance permet : de gérer des simulations plus complexes, de créer et gérer des médias numériques haute résolution ainsi que des affichages numériques sans oublier le développement d’applications HPC avancées pour piloter une nouvelle vague de découvertes scientifiques dans le cadre de déploiements de supercalculateurs à grande échelle. »



Les fonctions clés des cartes graphiques AMD Radeon Pro VII s’établissent comme suit :



* Performances de pointe en double précision – Avec une puissance de calcul atteignant un maximum de 6,5 TFLOPS en FP64 la carte graphique Radeon Pro VII est idéale pour les scénarii exigeants dans les domaines de l’ingénierie et de la recherche scientifique avec un rapport performance/prix1 jusqu’à 5,6X supérieur à la concurrence dans l’outil de test AMD interne pour Altair® EDEM avec la visualisation « Screw Auger ».

* Mémoire haute performance – 16 Go de mémoire HBM2 avec une bande passante mémoire de 1 To/s avec capacités ECC complètes pour gérer des modèles de données larges et complexes de façon fluide et avec un faible temps de latence.

* AMD Infinity Fabric Link – Une bande passante élevée, une connexion à faible temps de latence permettent un partage mémoire entre les GPU AMD Radeon Pro VII pour que les utilisateurs puissent augmenter la taille et l’échelle de leurs projets et ainsi développer des designs plus complexes et des simulations plus conséquentes dans le cadre de la recherche scientifique notamment. Le lien AMD Infinity Fabric offre 5,25X la bande passante du PCIe® 3.0 x16 avec un débit atteignant jusqu’à 168 Go/s en point à point entre les GPU.

* Travail à distance – Les utilisateurs peuvent accéder à leur station de travail depuis n’importe où pour une productivité maximale grâce au pilote AMD Radeon Pro Software for Enterprise4 qui comporte l’IP requise.

* Frame Lock/Genlock – Une sortie précise et synchronisée pour les murs d’images, les affichages numériques et les autres écrans (module de synchronisation AMD FirePro™ S400 requis).

* Prise en charge multi écrans et haute résolution – Prise en charge d’un total de 6x panneaux d’affichage synchronisés en full HDR et avec une résolution d’écran 8K (simple écran) en plus d’un support ultra rapide pour l’encodage/décodage dans le cadre des applications multi flux.

* Certification d’applicatifs professionnelles – Certification de la part des principaux vendeurs d’applicatifs professionnels pour favoriser stabilité et fiabilité. La liste des applications certifiées Radeon Pro Software est disponible ici.

* Ecosystème ouvert ROCm™ – Plateforme logicielle ouverte pour accélérer le calcul et proposer un modèle de programmation GPU facile avec prise en charge OpenMP, HIP et OpenCL™ sans oublier les frameworks d’apprentissage machine et de HPC comme TensorFlow™, PyTorch™, Kokkos et RAJA.





AMD Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q2



Les cartes graphiques pour station de travail AMD Radeon Pro sont prises en charge par le pilote Radeon Pro Software for Enterprise proposant stabilité, performance, sécurité, qualité d’image ainsi que des fonctions innovantes et notamment la capture d’écran haute-résolution, l’enregistrement vidéo et la diffusion. La dernière version offre une amélioration des performances de l’ordre de 14% d’une année sur l’autre pour la génération actuelle de cartes graphiques AMD Radeon Pro5. Le nouveau pilote est maintenant disponible au téléchargement sur AMD.com.



Logiciel de rendu AMD mis à jour



AMD propose également une mise à jour d’AMD Radeon™ ProRender, un moteur de rendu basé sur les propriétés physiques et conçu avec des standards de l’industrie pour permettre un rendu accéléré sur tout GPU, CPU et n’importe quel OS6. Cette mise à jour profite du module pour SideFX® Houdini™ et Unreal® Engine, de plug-ins mis à jour pour Autodesk® Maya® et Blender®. Pour les développeurs, une version mise à jour du SDK est maintenant disponible sur le site GPUOpen.com pour une implémentation facilitée avec une licence Apache 2.0. AMD a également mis en ligne une version beta du SDK du prochain moteur de rendu Radeon ProRender 2.0 avec une prise en charge CPU et GPU améliorée et des versions open source des plug-ins.



Disponibilité



La carte graphique AMD Radeon Pro VII sera proposée par la plupart des revendeurs à la mi-juin 2020 à un tarif de 1899 dollars américains. Les stations de travail équipées en AMD Radeon Pro VII sont attendues pour une disponibilité dans le courant du second semestre 2020 auprès des partenaires OEM les plus en vue.