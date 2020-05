Sortie DVD/BLURAY du 29 Avril 2020.







Durée : 1h27.



Genre : Animation, Fantastique, Comédie, Horreur.



Résumé : La famille Addams, qui vivait jusque-là retranchée dans leur demeure, juchée en haut d’une colline brumeuse du New Jersey, se prépare à recevoir des membres éloignés encore plus étranges qu’eux à l’occasion de la Mazurka de Pugsley. Une cérémonie aux allures de rite de passage qui doit se dérouler devant la famille au complet et où le jeune garçon doit prouver qu’il est prêt à devenir un véritable mâle Addams.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note : 6.8/10 (Votants : 18 354 Internautes).



