Aerocool est une entreprise taïwanaise fondée il y a dix-neuf ans. Dédiée à la production de presque toutes sortes d'équipements informatiques industriels et grand public, la marque a acquis une expérience dans un large domaine informatique et est ainsi capable de couvrir un large éventail de besoins. Étant donné que le jeu est un marché en croissance continue, chaque entreprise s'inscrit désormais dans ce segment avec des produits pour les joueurs avec autant d'options et de fonctionnalités que possible.



J'ai précédemment examiné une chaise haut de gamme de la division de jeu ThunderX3 d'Aerocool en mesh, avec un appui-tête et un dossier réglables. J'ai aimé le tester et le réviser, mais son prix élevé le met hors de portée pour la plupart des utilisateurs, c'est pourquoi Aerocool, la société mère, a lancé une variété de chaises de jeu avec des couleurs moins intenses et des designs un peu à l'ancienne par rapport à ceux de leur marque ThunderX3.



La chaise de jeu AeroSuede Duke est équipée de mousse haute densité et d'un motif matelassé de diamant à la fois sur le dossier et le siège. Il présente également d'autres détails, comme le plume PU avec un motif ressemblant à de la fibre de carbone. Il existe quatre options de couleurs impressionnantes, même pour le bureau. L'AeroSuede Duke est livré avec l'ergonomie nécessaire et la plus courante des chaises de jeu, mais la facette la plus importante est son prix, car c'est la chaise la moins chère que j'ai jamais testée.



Son prix demandé de 199 € dans l'UE (TVA incluse) et de 199 $ (hors TVA) aux États-Unis rend l'AeroSuede Duke tout à fait abordable. Cependant, comment se compare-t-il aux produits plus chers? Il suffit de lire le reste de la critique pour le savoir.



