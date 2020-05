ASUS Intros RT-AX86U Routeur Wi-Fi 6 bandes double qui est désormais recommandé par GeForce.



ASUS a présenté aujourd'hui le RT-AX86U, son dernier routeur Wi-Fi 6 (802.11ax) bi-bande à segment de performance. Armé d'une configuration à triple antenne (à l'exception d'une 4e antenne discrète sur le PCB), le routeur offre des vitesses bi-bande allant jusqu'à 5700 Mbps (861 Mbps 2,4 GHz + 4804 Mbps 5 GHz), ainsi que la prise en charge de la dernière sécurité WPA3 normes. Le routeur est recommandé par NVIDIA GeForce NOW pour les meilleures latences et bandes passantes nécessaires au service de jeu en nuage.







La configuration des connexions filaires sur ce routeur est intéressante: il y a deux ports WAN, dont 1 GbE et l'autre 2,5 GbE. Côté LAN, vous disposez de quatre connexions 1 GbE. Outre la connexion unique de 2,5 GbE, ASUS affirme que le routeur peut agréger la bande passante de deux connexions en amont de 1 GbE (il n'y a pas trop de FAI en fibre gigabit qui fournissent des commutateurs de câble en fibre avec des ports de 2,5 GbE).



Le routeur utilise un processeur Arm quad-core 1,80 GHz avec 1 Go de RAM et 256 Mo de mémoire flash. Le routeur dispose également d'un port USB 3.2 Gen 1 de 5 Gbit/s, auquel vous pouvez brancher n'importe quel périphérique USB de stockage de masse pouvant être partagé sur le réseau.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP