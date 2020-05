Intel Core i9-10900K soumis à une contrainte, LE TDP est de 235w, les températures de 93 °C !



Un processeur Intel Core i9-10900K 10 cœurs d'origine a été soumis à un stress FPU par un passionné de PC chinois @WolStame. Les valeurs de puissance et de température du processeur sont à l'intérieur du territoire HEDT. Avec une contrainte Furmark GPU sur le côté, sous contrainte AIDA64 FPU, l'i9-10900K a mesuré une consommation de puissance de paquet allant jusqu'à 235,17 W, mesurée à l'aide de HWInfo64.



La température du boîtier CPU a grimpé jusqu'à 93 °C. Une solution de refroidissement liquide pour processeur AIO de 240 mm a été utilisée dans l'exploit. Fait intéressant, le processeur est capable de maintenir des vitesses d'horloge de 4,77 GHz, ce qui est proche de la fréquence de suralimentation turbo à quatre cœurs annoncée à 4,80 GHz, requise par la contrainte du FPU multicœur.







Pour montrer que les valeurs n'ont pas été obtenues en quelques secondes de test, la fenêtre AIDA64 Stability Test conserve un journal d'horodatage et affiche le temps écoulé dans la contrainte. Dans ce cas particulier, la contrainte tous noyaux fonctionne depuis près de 48 minutes ; et pourtant, le processeur suit sa vitesse de boost tout cœur annoncée, ce qui en fait un exploit impressionnant.



TWITTER (9550 Pro)