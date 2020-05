AMD ajoute quatre nouvelles technologies graphiques à sa pile logiciel FidelityFX via GPUOpen.



AMD a annoncé aujourd'hui via son nouveau site Web GPUOpen l'ajout de quatre nouvelles technologies graphiques à sa pile logicielle FidelityFX. Avant de demander, non ; aucune bibliothèque graphique Ray Tracing n'est incluse parmi ces quatre nouvelles technologies.



Cependant, étant donné que le cas d'utilisation de ces derniers est de donner aux développeurs une flexibilité presque plug-in sur diverses technologies graphiques qu'ils auraient autrement dû trouver d'autres façons d'intégrer dans leur passe de rendu, les couches ajoutées à GPUOpen sont toujours les bienvenues.



Et soyez assuré que les techniques d'ombrage "classiques" seront toujours largement utilisées même dans l'avènement des capacités de raytracing de haut en bas sur le matériel graphique - ce qui ne se produira probablement pas de toute façon dans la prochaine génération de matériel GPU.







Les technologies ajoutées à la netteté adaptative de contraste précédemment publiée sont des bibliothèques pour SSSR (réflexions spatiales d'écran stochastique) pour de meilleures réflexions sans utiliser de lancer de rayons; CACAO (Combined Adaptive Compute Ambient Occlusion) pour une profondeur accrue des ombres et de la qualité des objets ; LPM (Luminance Preserving Mapper) pour une application simplifiée d'un pipeline de rendu HDR avec des valeurs correctes, empêchant les détails exagérés ; et SPD (Single Pass Downsampler) qui permettra aux développeurs de sous-échantillonner de manière transparente les actifs requis (pensez à quelque chose dans le sens du Variable Rate Shading) pour atteindre les objectifs FPS. Le GPUOpen est un effort d'AMD pour créer une bibliothèque graphique ouverte qui permettra aux développeurs d'intégrer facilement des technologies optimisées AMD à leur flux de travail graphique.



Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter les nouveaux ajouts à la famille FidelityFX. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, FidelityFX a été annoncé l'année dernière avec le premier de nos effets open source, Contrast Adaptive Sharpening (CAS). Depuis lors, nous sommes absolument ravis de voir la communauté adopter CAS et FidelityFX.



C'est pourquoi nous élargissons maintenant notre famille FidelityFX avec quatre nouveaux membres: réflexions spatiales d'écran stochastique (SSSR), occlusion ambiante combinée de calcul adaptatif (CACAO), mappeur de préservation de luminance (LPM) et échantillonneur à passage unique (SPD).



FidelityFX SSSR - Réflexions de l'espace d'écran stochastique



Ce serait nous! Le premier de nos quatre nouveaux effets FidelityFX est la réflexion stochastique de l'espace d'écran (SSSR). Il s'agit de notre implémentation de la technique toujours populaire de réflexion de l'espace d'écran. Cet effet peut créer des reflets réalistes, purement basés sur des informations déjà présentes dans l'image rendue.



FidelityFX CACAO - Occlusion ambiante de calcul adaptatif combiné



FidelityFX CACAO signifie Combined Adaptive Compute Ambient Occlusion et est basé sur Intel Adaptive Screen Space Ambient Occlusion, mais notre équipe a été occupée à la bricoler et à l'optimiser. Tout d'abord, nous avons déplacé le tout sur le calcul, vous laissant la liberté de l'exécuter sur une file d'attente de calcul ou graphique. Nous avons également effectué une intervention chirurgicale majeure sur les transformations de données que l'effet entreprend. Enfin, nous avons également inclus une option de suréchantillonnage pour vous permettre d'obtenir une occlusion ambiante de haute qualité dans un budget qui convient à votre jeu.



FidelityFX LPM - Mappeur de préservation de la luminance



Assurez-vous que tous les efforts que vous consacrez à l'éclairage et à l'ombrage de vos scènes sont bien appliqués à l'écran. FidelityFX LPM (Luminance Preserving Mapper) fournit un HDR rapide et facile à intégrer et une cartographie de tonalité et de gamme étendue pour votre jeu.



FidelityFX SPD - Sous-échantillonneur à passage unique



Presque chaque jeu devra sous-échantillonner quelque chose à un moment donné. Peut-être que vous déplacez un tampon vers une résolution inférieure pour des raisons de performances, ou que vous générez une chaîne MIPmap. La façon standard de le faire est simple, mais introduit potentiellement beaucoup de bulles dans le pipeline graphique. Éclatez ces bulles en utilisant FidelityFX SPD, notre échantillonneur à passage unique qui peut générer jusqu'à 12 niveaux MIPmap en une seule passe de shader de calcul.



