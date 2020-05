Antec présente le nouveau refroidisseur de processeur ARGB tout-en-un : Neptune.



Antec Inc., fournisseur leader de composants et d'accessoires informatiques hautes performances pour le marché des jeux, de la mise à niveau PC et du bricolage, lance une nouvelle génération de refroidisseurs de CPU liquides tout-en-un en boucle fermée : la série Neptune.











Le Neptune au design ARGB unique éclairé par LED amène votre construction au niveau supérieur. L'intégration de la pompe à eau et du radiateur empêche le CPU d'être endommagé par les vibrations. Le bloc CPU ultra-mince réduit le volume lors de son installation sur le CPU. Outre l'esthétique, l'efficacité du contrôle thermique est également améliorée.







Les nouveaux modèles intègrent l'intégration avancée de la pompe à eau et du radiateur et sont conçus pour maintenir le CPU au frais jusqu'à 50 000 heures. Fabriqués avec des composants de haute qualité et bénéficiant de la période de garantie Antec de trois ans, il existe actuellement deux modèles disponibles et tous deux sont équipés de ventilateurs ARGB dans une construction en aluminium. Le bloc CPU ultra-mince évite non seulement l'incompatibilité avec certains dissipateurs de chaleur de la carte mère, mais protège également la carte mère de la déformation due au poids du refroidisseur de processeur.



Un transfert de chaleur plus puissant double l'efficacité de refroidissement



Le radiateur est conçu pour atteindre une performance de refroidissement parfaitement adaptée aux besoins de tout amateur avec une vitesse de ventilateur de 900 à 1600 tr/min et un débit d'air de 77 CFM. La pompe est située sur le dessus du radiateur pour réduire le risque de dommages au CPU dus aux vibrations.



Il présente une pression de liquide de refroidissement élevée (pression d'eau de 1 m ± 0,2 m ; débit de 1,5 l/minute) et un faible bruit de ventilateur. Les refroidisseurs Neptune ont une pâte thermique prête à l'emploi et sont facilement configurables via un branchement sur un connecteur de carte mère à 3 broches et une alimentation SATA.



Les Neptune 120 et Neptune 240 sont maintenant disponibles dans le commerce pour 92.98 euros et 69.90 euros.



TECHPOWERUP