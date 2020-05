Un curieux AMD Ryzen 7 Extreme Edition avec Boost 4,30 GHz frappe le radar.



Dans la foulée de la révélation de l'APU de bureau Ryzen 7 4700G, un processeur curieux a tourné la tête sur la base de données Futuremark, nommée "AMD Ryzen 7 Extreme Edition", comme l'a découvert TUM_APISAK, un passionné de PC thaïlandais, qui mentionne que la puce est " Renoir ", et probablement une partie mobile en raison de sa vitesse d'horloge nominale assez faible de 1,80 GHz, qui peut augmenter jusqu'à 4,30 GHz. La puce a tous les 8 cœurs et 16 threads activés.







Pour en revenir à ses vitesses d'horloge, l '"Extreme Edition" semble être un ralentissement de 100 MHz sur le Ryzen 7 4800U, une partie de 15 watts avec un boost maximum de 4,20 GHz. Le Ryzen 7 4800H de 45 watts a la même horloge de suralimentation 4,20 GHz, mais des horloges nominales beaucoup plus élevées de 2,90 GHz.



Il va donc de soi qu'il s'agit d'un segment de 15 W, en tête du 4800U, ciblant les ultraportables. Fait intéressant, un Renoir de 15 watts avec ces vitesses d'horloge a récemment été signalé comme le "Ryzen 9 4900U". Nous en entendrons plus dans les semaines à venir.



TWITTER (TUM APISAK)