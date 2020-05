TECHPOWERUP nous propose : Le DRAM Calculator pour processeur Ryzen en v1.7.2.



Au cours du week-end, Yuri "1usmus" Bubliy a publié la dernière version de DRAM Calculator for Ryzen, l'outil définitif pour l'overclocking et l'optimisation de la mémoire sur votre ordinateur AMD Ryzen. L'outil vous permet de calculer les meilleurs paramètres liés à la mémoire possibles spécifiques à votre machine.



La version 1.7.1 introduit plusieurs nouvelles modifications. Pour commencer, il dispose désormais de préréglages mis à jour pour trois des types de matrices DDR4 DRAM les plus populaires, obtenus après des centaines d'heures de test de différentes marques de modules de mémoire sur la dernière version d'AMD AGESA. Celles-ci affectent tout, des paramètres procODT aux paramètres VDDG, et l'introduction de CL15t, qui stabilise les problèmes rencontrés lors de la recherche de synchronisations avec CL14t.



















Le bouton R-XMP (qui tente de traduire le XMP de votre DIMM en paramètres compatibles AMD) et les boutons "Calculer EXTREME" ont été supprimés, et à leur place, le bouton "Calculer FAST" a été optimisé pour les meilleurs paramètres stables possibles ; et "Calculer SAFE" pour des réglages raisonnablement rapides mais sûrs.



DRAM Calculator for Ryzen est désormais compatible avec la révision des cartes DIMM. Plusieurs fournisseurs de mémoire populaires ont multiplié les révisions des PCB pour les mêmes modules DIMM (et les mêmes puces DRAM, ce qui peut affecter le réglage de la marge).



Cela fournit une couche supplémentaire de précision dans le calcul des timings. En outre, il existe plusieurs modifications de l'interface utilisateur, comme un bouton "comparer les horaires" avec des fonctionnalités supplémentaires. Un support préliminaire est également ajouté pour les futurs processeurs basés sur "Zen 3".



Les changement apportés sont les suivants :



- Refonte de tous les presets pour Samsung b-die, Micron e-die et Hynix CJR (DJR). Prise en charge améliorée des configurations avec 4 ou 8 modules RAM.

- Les boutons R-XMP et Calculate EXTREME ont été supprimés.

- Ajout d'une nouvelle aide et de ma section d'avis, qui fournit des liens vers mes documents en plus des informations de référence.

- DRAM PCB Revision - sélectionnez PCB RAM pour un calcul plus précis des temporisations. Dans la plupart des cas, il est recommandé d'utiliser "A0" pour une meilleure compatibilité.

- Le bouton "Comparer les horaires (ON/OFF)" a reçu une fonctionnalité mise à jour. Il peut non seulement lire les timings, mais également montrer l'état des timings en couleur. Votre assistant personnel pour créer des préréglages individuels.

- Ajouté "Nouvelle version?" , qui vous permet de visiter la page d'accueil du produit et de lire les documents concernant la calculatrice DRAM pour Ryzen, de vérifier les mises à jour ou de poser des questions.

- Corrections d'erreurs et quelques ajustements graphiques.

- Prise en charge de la lecture de tous les processeurs de la famille Ryzen (y compris les futurs processeurs Zen 3).



Journal des modifications de la version 1.7.2 :



- Assistance OC pour Micron E-die (A2) et CJR / DJR (A0 et A2),

- Quelques corrections pour l'assistance OC (Samsung B-die),

- Préréglages supplémentaires pour Hynix CJR / DJR (maintenant A0 et A2),

- Correction d'erreur : "Analyser les données",

- Correction mineure : tension pour Samsung B-die,

- Correction mineure : quelques timings pour Micron E-die,

- Correction mineure : tWRRD pour une configuration à 4 modules DIMM,

- Autres corrections de bugs.



Pour la télécharger, Cliquez ICI.



