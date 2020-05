MSI annonce les cartes mères MEG Z490 Unify et MEG Z490I Unify.



MSI, le leader mondial des fabricants de cartes mères, est fier de présenter les dernières MEG Z490 UNIFY et MEG Z490I UNIFY dans les cartes mères MSI Z490. En termes d'apparence, il est dédié aux utilisateurs qui préfèrent autre chose que RVB, le design noir avec du mylar dragon en relief symbolisant une image mystérieuse et de haute qualité sans les LED redondantes.



En termes de performances, elle est conçue pour les joueurs inconditionnels et les passionnés, mettant l'accent sur la vraie valeur de la carte mère et améliorant non seulement la solution thermique mais également la puissance, combine la disposition premium de MSI, la conception de l'alimentation numérique et l'arrangement de puissance miroir exclusif, la série MEG UNIFY est prête pour le défi des processeurs haut de gamme.











Toutes les séries MSI Z490, y compris les cartes mères UNIFY, sont compatibles PCI-E Gen 4. Adoptant des tonnes de composants, un placement amélioré de la disposition et une conception de PCB dédiée à la solution PCI-E Gen 4, les cartes mères de la série MSI Z490 garantissent une bande passante plus élevée et une stabilité des vitesses de transfert plus rapide. Il est prêt pour l'avenir.











Solution thermique exceptionnelle



L'esprit des cartes mères UNIFY libère une véritable puissance pour les joueurs lourds et les utilisateurs expérimentés. La solution de refroidissement améliorée pour les deux cartes mères UNIFY permet de libérer les performances du processeur Intel de 10e génération.



Conception de dissipateur thermique Frozr avec ventilateur à double roulement à billes, couvercle en aluminium avec dissipateur thermique étendu, dissipateur thermique connecté par caloduc avec coussin thermique 7 W / mK et bouclier M.2 Frozr garantissent que les performances extrêmes ne seront pas gênées par les températures élevées.



Conception de puissance extrême



Pour prendre pleinement en charge le processeur haut de gamme d'Intel avec jusqu'à 10 cœurs, les deux cartes mères UNIFY adoptent un VRM agressif avec une conception d'alimentation numérique et des composants de la plus haute qualité avec 90 A Smart Power Stage.



Le MEG Z490 UNIFY présente des phases 16 + 1 incroyables avec un arrangement de puissance miroir exclusif qui assure une alimentation identique dans chaque phase doublée. Pour la version Mini-ITX, la conception en phase de puissance directe dépasse la limitation de sa taille de PCB, ce qui la rend prête à battre le record du monde!



La dernière connectivité



Pour les joueurs qui mettent l'accent sur les hautes performances, les cartes mères de la série MSI UNIFY offrent une transmission haut débit LAN 2.5G avec une solution Wi-Fi 6 AX, offrant la dernière connexion filaire et sans fil. Exclusif au MEG Z490I UNIFY, le port Thunderbolt 3 offre la connexion la plus rapide et la plus polyvalente à n'importe quelle station d'accueil, écran ou périphérique de données avec des vitesses de transfert allant jusqu'à 40 Gb/s, créant un port compact qui fait vraiment tout.



Le Triple Turbo M.2 sur MEG Z490 UNIFY offre des vitesses de transfert allant jusqu'à 32 Gb/s pour les derniers SSD. Il comprend également Shield Frozr pour protéger les SSD M.2 tout en empêchant la limitation, ce qui les rend plus rapides et plus stables.



Pure Black, Pure Performance. Rejoignez le côté obscur et libérez la vraie puissance avec les cartes mères MEG Z490 UNIFY et MEG Z490I UNIFY.



Pour plus d'informations :



- MEG Z490 UNIFY : Cliquez ICI,

- MEG Z490I UNIFY : Cliquez ICI.



