EK présente des supports en forme de L pour les réservoirs et les unités combinés de la série FLT.

EK, le fabricant de matériel de refroidissement à eau haut de gamme basé dans l'UE, présente de nouveaux supports en L pour tous les produits actuels de la série FLT. Le support angulaire EK-Loop permet à l'utilisateur de monter les unités combo ou réservoirs de style FLT perpendiculairement à tout trou de montage de ventilateur de 120 mm. Cela permettra à plus de flux d'air de passer librement à travers le boîtier, ou tout simplement d'offrir de nouvelles options de montage qui ne sont pas prises en charge par le boîtier lui-même.







Le nouveau support angulaire EK-Loop - 120 mm peut être monté sur n'importe quel trou de montage de ventilateur de 120 mm (espacement des trous de 105 mm). Le support vous permet de monter les produits de la série FLT sur votre boîtier, vos ventilateurs ou vos radiateurs dans un alignement perpendiculaire. De plus, vous pouvez utiliser le côté long ou le côté court de votre produit FLT pour des options de montage supplémentaires.







Ce support permet également de compenser le produit d'environ 10 cm avec le système de rail qu'il utilise, car les vis ne sont pas dans un emplacement fixe. Ce support n'est pas limité aux produits de la série FLT, même s'il a été conçu pour cela. Avec un peu d'imagination, vous pouvez également l'utiliser pour monter des radiateurs ou tout produit avec des supports de ventilateur de 120 mm.







Disponibilité et prix



Le support angulaire EK-Loop - 120 mm Reservoir Bracket est fabriqué en Slovénie, en Europe, et il est disponible à la commande via EK Webshop et Partner Reseller Network.



Le prix sera de : 22.90 euros.



TECHPOWERUP